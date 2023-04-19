爭取半導體人才培訓合作　德薩克森邦將成立在台辦公室　

▲德國薩克森邦（Sachsen）學術部長根可夫（Sebastian Gemkow）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社18日電

德國薩克森邦宣布將在台北成立辦公室，在微電子研究和人才培育深化與台灣的合作關係。薩克森邦首府德勒斯登（Dresden）是歐洲最大的半導體聚落，媒體盛傳台積電有意到當地設廠。

德國薩克森邦（Sachsen）學術部長根可夫（Sebastian Gemkow）18日起率團訪問台灣3天，根可夫今天拜會國科會主委吳政忠，並與國家實驗研究院營運長徐玉學簽署合作協議，強化雙方大學和研究機構的交流。

薩克森邦政府還計畫在台北成立辦公室，協調薩克森邦和台灣學術、人員的交流，在工業應用和製程的研發相互支援申請歐盟補助，並合作培訓和爭取高科技人才。

根可夫在聲明中說，薩克森邦和台灣高科技聚落各自專精的領域高度互補，強化微電子研究和人才培育合作對雙方都有利，今天簽署的協議顯示雙方在敏感高科技領域對彼此的重視和信任。

德勒斯登在地頂尖的德勒斯登工業大學（TU Dresden）和專精半導體零組件研發的佛羅恩霍夫光子微系統研究所（Fraunhofer Institute for Photonic Microsystems, IPMS）代表也隨團訪台，將與陽明交大等校簽署合作備忘錄。

在德國聯邦教育及研究部長史塔克－瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）和吳政忠的見證下，台德政府代表上個月才在台北簽署科學及技術合作協議，推動半導體等多項合作，薩克森邦政府一行可說是在此協議架構下第一個訪台的德國重要訪團。

位於德國東部的德勒斯登擁有歐洲最大的半導體聚落，格芯（GlobalFoundries）、博世（Bosch）、英飛凌（Infineon）等大廠都在當地設廠。

德國媒體報導，台積電曾多次派人到德勒斯登考察，與薩克森邦政府和德國聯邦政府討論設廠事宜，史塔克－瓦特辛格訪台時也曾到台積電參觀，不過行程沒有對外公開。