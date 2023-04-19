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美印太司令：中對台威脅日增　有責任阻止衝突

▲▼美國印太司令部司令戴維森（Phil Davidson）。（圖／美國印太司令部）

▲美國前印太司令戴維森（Philip Davidson）。（圖／美國印太司令部）

文／中央社記者江今葉華盛頓18日專電

美國印太司令部司令阿基里諾今天坦言中國對台軍事威脅日增，但不願揣測共軍攻台的可能時間表。他表示，他有責任阻止這場衝突，他的工作是說服北京「這是個很糟的選擇」。

美國前印太司令戴維森（Philip Davidson）在2021年卸任前，曾於同年3月在美國聯邦參議院軍事委員會答詢時表示，中國是美國當下最大戰略威脅，正加速取代美國的國際地位，還說共軍攻台可能在未來10年、甚至是6年內發生。這番言論引發中國可能在2027年前攻台的擔憂。

阿基里諾（John Aquilino）今天在眾院軍委會聽證會上被問到此事時表示，對他而言，時間表並不重要。身為印太司令，他有責任阻止這場衝突。若嚇阻失敗，就必須對抗並獲勝。對國防部、對印太司令部與業界而言，必須加快腳步採取行動，以確保衝突得以避免。

在被問及當前共軍侵台的威脅是否超過過去幾年時，阿基里諾憂心忡忡地指出，趨勢正朝錯誤方向前進，「毫無疑問」，但美軍已經做好因應任何突發事件的準備。

針對考量美中軍力發展態勢，北京何時將擁有足夠軍力攻台的議題，阿基里諾指出，他不認為這是美中軍力平衡（balance of forces）議題，因為有太多可能促使中國國家主席習近平採取行動的變數，他的工作是每天都能說服習近平，這將是一個糟糕的選擇。

阿基里諾指出，中國傾全政府之力以實現其目標，美國要有效威嚇，也應採取同樣方式，整個政府盡力而為，其中有些已在進行，像是已經通過的晶片法案（CHIPS Act），對保護美國敏感與重要科技能力就很重要。

美國國防部印太安全事務首席副助理部長羅耶爾（Jedidiah Royal）指出，共軍的侵略性與擴張性日增，持續並更頻繁在台海周遭軍事演習顯示其日益增加的侵略性。

羅耶爾也認為，習近平在對台灣進行脅迫行動時非常具有自信，也相信他確實計畫打造一支隨著時間推移能夠威脅台灣的強大軍力。面對中國威脅，羅耶爾指出，美方會持續強化自身嚇阻力，確保在衝突發生時，美方能佔上風。

 

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