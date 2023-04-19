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快訊／紐約市中心停車場突崩塌1死5傷　驚悚影片曝

記者張靖榕／綜合外電報導

紐約曼哈頓下城18日下午發生立體停車場崩塌，大量警消獲報後立刻趕往現場，目前已知1死5傷，警方指出可能還有更多人被困在廢墟中，實際傷亡情況仍有待釐清。部分報導指出，現場傳出爆炸聲，至於是崩塌巨響或確實發生爆炸，也有待進一步調查。

▲紐約下曼哈頓金融區停車場崩塌。（圖／翻攝推特）

▲停車場崩塌，大量警消趕往救援。（圖／翻攝推特）

綜合外電報導，曼哈頓下城金融區的安街（Ann Street）接近拿騷街（Nassau Street），4層樓高的停車場於18日下午4時許（台灣時間19日凌晨4時許）突然崩塌壓垮至1樓。影片顯示，車輛和廢墟全部交疊在一起砸在一樓的車輛上，大樓牆面已經垮塌，現場警消正在灑水以免可能有火勢發生。

紐約警方表示，至少5名傷者獲救送醫，還有1人死亡。另有消息指出，現場至少3人受困。

警消和救難相關人員在建築物外行動，因為他們擔心結構已經不穩，可能有進一步崩塌危險，除了危及自身安全外，也可能對受困者造成更大的傷害。

紐約市長辦公室也在推特發布影片，市長亞當斯（Eric Adams）已抵達現場了解情況，紐約警方、消防員以及住房管理部門等人員都在現場。官方警告市民應盡量避免前往該區域，附近的佩斯大學（Pace University）也宣布，鄰近停車場的2棟大樓所有人員已進行疏散，當天所有課程也已取消。

出稿0537
更新0620
 

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