　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

CEO停發全公司獎金「少抱怨多做事」被爆爽領獎金年薪1.5億元

▲▼MillerKnoll的CEO安笛歐文（Andi Owen）。（圖／翻攝YouTube）

▲MillerKnoll的CEO安笛歐文（Andi Owen）。（圖／翻攝YouTube）

記者鄒鎮宇／綜合報導

美國家具大廠MillerKnoll的CEO安笛歐文（Andi Owen）日前透過訊會議喊話，要求員工不要在意獎金，而是應該保持積極地想想怎麼邦公司賺到2600萬美元（約7.9億元新台幣）的營收。然而，事後有員工爆料，安笛歐文去年就領了130萬美元（約3967萬元新台幣）的獎金，年收達到500萬美元（約1.5億元新台幣）。

綜合外媒報導，安笛歐文3月透過視訊軟體，針對公司停發獎金一事喊話；她在視訊中表示，沒人想到會出現疫情、供應鏈等問題，現在能做的就是善待彼此、好好工作。許多員工認為拿不到獎金就沒動力工作，但如果拿不到獎金該怎麼辦呢？

安笛歐文語氣馬上轉變，「要為公司賺2600萬美元！把你的時間跟精力花在賺我們的2600萬美元，而不是你得不到獎金。我能得到你們的承諾嗎？這樣我將非常感激」。

安笛歐文表示，她過去有一位老闆曾說過，「你可以暫時悲傷、抱怨及難過，但不能永遠留在那種情緒中。所以，別再抱怨，讓我們一起完成它」。

報導指出，安笛歐文2022年的年薪為500萬美元，其中有130萬美元是獎金，且她2021年也拿到112萬美元（約3148萬元新台幣）的獎金。此消息曝光後，許多網友紛紛撻伐安笛歐文的言論，而MillerKnoll的股價也隨之下跌。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／高雄田寮山區火警！風大火勢延燒　消防34車75人救援困
屁孩當街開扁路人！「男嬰摔地大哭」無辜父抵抗反挨告

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

CEO停發全公司獎金「少抱怨多做事」被爆爽領獎金年薪1.5億元

普丁視查烏克蘭俄占區後　基輔公布澤倫斯基前線勞軍

華爾街日報記者「間諜案」聲請保釋　遭俄羅斯法庭駁回

快訊／AIT主席「首次訪台」今晚抵達　臉書刷一排：歡迎來台灣

英雄聯盟前職業選手被逮！進美甲店詭異脫衣　店員傻眼：不是喝醉

跟風TikTok挑戰！13歲男孩吞14種抗過敏藥　全身痙攣6天亡

不滿「間諜案」調查期間遭俄羈押　華爾街日報記者上訴

快訊／台灣在WTO告贏印度　提高「資通訊產品關稅案」勝訴

女歌手、辣模遭「封嘴割喉」死！最後訊息內容曝　生前已知將遇害

南韓「毒品飲料」犯罪手法曝！中國詐騙組織幕後主導　成員分工合作

老師穿短裙跟學生尬舞　扭電臀洩火辣曲線！

轎車違規迴轉害重機險撞！　騎士追上1拳擊碎擋風玻璃

滿版大臉印在保護套上　秒找到機場輸送帶行李

飛輪海合體？炎亞綸：意願偏普通XD　遭冒名詐騙..喊冤「我爸好歹是醫生」

男愜意躺椅「黑熊突亂入」　對看3秒嚇傻：何時來的？

睡夢中以為在跟女友親　柴對嘴猛舔...他嚇醒XD

奴才高唱「魔性洗澡歌」嚇壞汪 米克斯全身顫抖：求妳放過我！

爸假裝教訓兒「借位打手」　米格魯著急阻止保護幼弟

江宏傑認福原愛「故意斷聯」　談新戀情？沒人要介紹XD

4人吃必比登牛肉湯送錯餐　老闆娘摔錢「我收不起」二代聲明曝影片

CEO停發全公司獎金「少抱怨多做事」被爆爽領獎金年薪1.5億元

普丁視查烏克蘭俄占區後　基輔公布澤倫斯基前線勞軍

華爾街日報記者「間諜案」聲請保釋　遭俄羅斯法庭駁回

快訊／AIT主席「首次訪台」今晚抵達　臉書刷一排：歡迎來台灣

英雄聯盟前職業選手被逮！進美甲店詭異脫衣　店員傻眼：不是喝醉

跟風TikTok挑戰！13歲男孩吞14種抗過敏藥　全身痙攣6天亡

不滿「間諜案」調查期間遭俄羈押　華爾街日報記者上訴

快訊／台灣在WTO告贏印度　提高「資通訊產品關稅案」勝訴

女歌手、辣模遭「封嘴割喉」死！最後訊息內容曝　生前已知將遇害

南韓「毒品飲料」犯罪手法曝！中國詐騙組織幕後主導　成員分工合作

尖峰塞車路肩排隊下交流道遭罰4千　網無奈：車子怎麼開？

護理師收下30萬包包求愛林董　正宮驚見老公手機「1出2X」崩潰

CEO停發全公司獎金「少抱怨多做事」被爆爽領獎金年薪1.5億元

教室設整片「停機坪」超壯觀！9成都iPhone　過來人笑：都是假的

人氣AV女優145小隻馬+死庫水姊姊宣佈來台　心願行程曝光想撞請筆記

受刑人看男獄友熟睡！偷拉開褲頭性侵　他驚醒身心崩潰

麻生太郎：打造能戰自衛隊因應「台灣有事」　修憲是不可避免的

曹祐齊本季初登板　強碰富邦洋投艾普勒

爪迷酸「沒力啦！」超大聲　林立下一秒狠打臉炸雙響

普丁視查烏克蘭俄占區後　基輔公布澤倫斯基前線勞軍

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

國際熱門新聞

3女遭封嘴割喉慘死！最後訊息內容曝

英雄聯盟前職業選手被逮！進美甲店詭異脫衣

跟風TikTok挑戰！13歲男吞14種抗過敏藥6天亡

他8成工作交給ChatGPT　工程師靠AI兼差

法航447號空難　駕駛遺言讓人不寒而慄

即／AIT主席「首次訪台」今晚抵達

日女大生照顧軟飯爸　下海拍AV又陪酒

入獄關3個月！35歲男被蟲子「活活啃死」

男駭入39國772攝影機！47女脫衣上床全看光

台灣採購400枚魚叉飛彈　中國外交部回應了

即／台灣在WTO告贏印度　提高資通訊產品關稅案勝訴

普丁視查烏克蘭俄占區後　基輔公布澤倫斯基前線勞軍

峇里島全力打擊惡遊客！學泰國徵收旅遊稅

CEO停發獎金嗆「少抱怨」被爆年薪1.5億元

更多熱門

相關新聞

AI爆炸式成長！　頂級神經網路工程師年薪上看6億元

AI爆炸式成長！　頂級神經網路工程師年薪上看6億元

ChatGPT席捲全球，AI人工智慧也成為熱門話題，風投公司創辦人Joseph Jacks近日表示，從4個可靠消息源獲悉，伴隨著生成式AI的爆炸式增長，頂級神經網路（NN）工程師的薪資也跟著水漲船高，年薪最高可達2000萬美元（約新台幣6.1億元）。

花蓮創新創業競賽徵件倒數　最高獎金10萬

花蓮創新創業競賽徵件倒數　最高獎金10萬

超商印中獎發票！他一拿「兩面全白」傻眼

超商印中獎發票！他一拿「兩面全白」傻眼

砍獎金「員工不幹了」！驚覺1專業只有他會

砍獎金「員工不幹了」！驚覺1專業只有他會

吃飯發票中500元「男友吵平分」　妹子傻眼了

吃飯發票中500元「男友吵平分」　妹子傻眼了

關鍵字：

CEO獎金年薪MillerKnoll安笛歐文Andi Owen

讀者迴響

熱門新聞

梁云菲私密影片外流！多年前檔案突被爆：真的很害怕

「國民背包」JanSport傳結束代理！官網關閉

3女遭封嘴割喉慘死！最後訊息內容曝

正妹泳將「胸前發育太猛」被迫退役！轉行變明星爆紅

保時捷新一代Cayenne亮相

顏清標驚傳已住院！大甲媽起駕宴被攙扶上台

黃安視網膜剝落「處於半瞎狀態」！曝手術後現況：只用聽的

獨／中壢氣爆現場曝！家屬：按下去就出事

英雄聯盟前職業選手被逮！進美甲店詭異脫衣

馬國賢放閃親小20歲老婆！首曬合照「完成我的終身大事」

仁寶每股要發現金股利1.2元　他拿1.8億元

她公審阿伯狂看短裙女　全場逆風

節水10%未達標！台南359家用水大戶水表鉛封

鏡頭還在拍！24歲正妹上真人秀「蓋被遭性侵」

「車主有留電話」警察也沒轍　內行曝1招有效

更多

最夯影音

更多
老師穿短裙跟學生尬舞　扭電臀洩火辣曲線！

老師穿短裙跟學生尬舞　扭電臀洩火辣曲線！
轎車違規迴轉害重機險撞！　騎士追上1拳擊碎擋風玻璃

轎車違規迴轉害重機險撞！　騎士追上1拳擊碎擋風玻璃

滿版大臉印在保護套上　秒找到機場輸送帶行李

滿版大臉印在保護套上　秒找到機場輸送帶行李

飛輪海合體？炎亞綸：意願偏普通XD　遭冒名詐騙..喊冤「我爸好歹是醫生」

飛輪海合體？炎亞綸：意願偏普通XD　遭冒名詐騙..喊冤「我爸好歹是醫生」

男愜意躺椅「黑熊突亂入」　對看3秒嚇傻：何時來的？

男愜意躺椅「黑熊突亂入」　對看3秒嚇傻：何時來的？

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面