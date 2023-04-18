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不滿「間諜案」調查期間遭俄羈押　華爾街日報記者上訴

▲▼華爾街日報今天要求俄羅斯立即釋放駐莫斯科記者格什科維奇（Evan Gershkovich）。（圖／路透）

▲華爾街日報駐莫斯科記者格什科維奇（Evan Gershkovich）。（圖／路透）

文／中央社

根據俄羅斯法院文件，因涉間諜罪被捕的美國「華爾街日報」記者格什科維奇針對他被羈押在莫斯科一所監獄提出上訴，法院將在18日開庭審理。

路透社報導，俄羅斯聯邦安全局（FSB）3月30日宣布，在烏拉爾（Urals）地區的城市葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）逮捕了格什科維奇（Evan Gershkovich），並對他啟動間諜罪偵查，懷疑他蒐集據稱與俄國軍工產業複合體有關的國家機密。

這是冷戰結束以來，首度有美國記者因間諜罪在俄羅斯遭到拘捕。「華爾街日報」（The Wall Street Journal）和華府都表示格什科維奇並未涉入間諜活動。

根據一份公開的俄羅斯司法文件，格什科維奇針對案件調查期間他被羈押在列福爾托沃（Lefortovo）監獄提出上訴，法院將在18日開庭審理他的申訴案。這座監獄在蘇聯時期由國家安全委員會（KGB）使用。

法院文件僅透露他的案件基本細節。俄羅斯法院表示，部分文件不得公開。格什科維奇的俄國律師並未回應置評請求。

18日的開庭基本上關於程序，僅針對格什科維奇在等待審判期間應以何種方式拘留，而非關於他所受指控的實質內容，因為調查人員仍在處理案件細節。

美國駐俄羅斯大使官崔西（Lynne Tracy）17日發布聲明表示，她已經首次探視過格什科維奇。「他精神不錯，也正在撐住。我方重申要求立即釋放格什科維奇。」

美國上週認定格什科維奇遭到「不正當羈押」，意味他的間諜罪名是捏造的，且這起案件是政治事件。

「華爾街日報」的一名發言人17日並未回應置評請求。

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