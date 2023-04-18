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G7外長重申台海和平穩定重要性　挺台參與WHA

▲▼ 美國國務卿布林肯於G7外長會議會後記者會。（圖／路透）

▲ 美國國務卿布林肯於G7外長會議會後記者會。（圖／路透）

文／中央社記者楊明珠東京18日專電

七大工業國集團（G7）外長會議在日本長野縣輕井澤町閉幕並發表聲明，重申作為國際社會安全繁榮不可或缺要素的台灣海峽和平穩定重要性，並挺台參與世界衛生大會（WHA）等。

16日晚間開幕的G7外長會議今天閉幕並發表聯合聲明。日本媒體指出，在法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）發表有爭議的台海言論後，G7外長聯合聲明（簡稱聲明）顯示對中國的擔憂，發布口徑一致的訊息。聲明將成為今年G7輪值主席國日本5月在廣島主辦G7領袖高峰會的重要參考。

聲明指出，包含俄羅斯對烏克蘭持續進行的侵略戰爭在內，在因應國際體系受到重大威脅之際，G7強調堅強團結。對於氣候變遷、污染、生物多樣性的損失、健康及糧食及能源安全保障等全球課題，為了尊重聯合國憲章、堅持並加強基於法治的自由且開放的國際秩序，G7會共同行動。

▲▼七大工業國集團（G7）外長會議在輕井澤舉行。（圖／達志影像／美聯社）

▲ G7外長會議在輕井澤舉行。（圖／達志影像／美聯社）

針對中國的部分，聲明記載：「我們認知到向中國直接表明我們憂慮的重要性」，「我們再度確認作為國際社會安全繁榮不可或缺的台灣海峽和平穩定的重要性，敦促兩岸問題和平解決」。

聲明指出，有關台灣，G7成員的基本立場（包括曾表明的「一中政策」）未改變。在國家地位非必須條件的情況下，G7支持台灣身為觀察員或受邀有意義地參加世界衛生大會（WHA）及世界衛生組織（WHO）的技術會議。國際社會理應可從所有夥伴的經驗受惠。

聲明記載，有關新疆維吾爾族及西藏等的人權被指遭受中國侵害一事，G7持續對此表達憂慮。對於香港的自治權及自由持續遭到侵蝕，G7再度表達憂慮，要求中國遵守中英聯合聲明及香港基本法等的國際承諾及法律上的義務。此外，也要求中國有義務遵守維也納外交關係公約及維也納領事關係公約。

針對全球性課題，聲明指出，世界上不管是何處，強烈反對試圖以武力或威脅片面改變和平穩定狀況，也禁止為了片面併吞領土而派出正規或非正規軍隊的行徑。

聲明記載，對於氣候變遷、生物多樣性、世界衛生安全保障及性別平等全球性課題及共同關心的領域，G7了解與中國合作的必要性。

▲▼七大工業國集團（G7）外長會議在輕井澤舉行。（圖／路透）

▲ 7國外長圍繞圓桌而坐。（圖／路透）

G7再度要求中國身為國際社會負責任的一員而行動。G7準備好透過對話建立具有建設性且安定性的關係，以互利的方式恢復世界經濟及人員交流。確保透明、可預測、公正的商務環境有利於包含中國在內的國家。

針對俄羅斯對烏克蘭發動侵略戰爭，聲明強調，G7再度以最強烈的言詞譴責，要求俄羅斯即刻且無條件從烏克蘭撤出所有的軍隊及裝備。G7將盡可能對烏克蘭提供必要的支援，並且加強制裁俄羅斯。

G7重申自由且開放的印度太平洋的重要性，G7成員在印太地區將加強合作，並將與東南亞國家協會（ASEAN）各國一同努力。此外，也重視與太平洋島國的夥伴關係。

在有關裁減軍備、核武不擴散的議題，聲明指出，G7強烈要求中國應提升有關核武政策、計畫、能力的透明性以促進穩定。G7的安全保障政策是認為核武是為了基於國防、抑止侵略並防止戰爭及威脅。

這次G7外長會議由日本外務大臣林芳正主持，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、法國外交部長柯隆納（Catherine Colonna）、德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）、英國外交大臣柯維立（James Cleverly）、加拿大外長趙美蘭（Melanie Joly）、義大利外長塔加尼（Antonio Tajani）等G7各國外長，以及歐盟對外事務部（EEAS）副秘書長莫拉（Enrique Mora）出席。（編輯：郭中翰）

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