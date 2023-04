美20歲女「開錯路」誤停別人家門口　恐怖大叔瞄準車內射殺她

▲紐約州20歲女子因為開車開錯路,遭到附近陌生屋主槍殺。(圖/翻攝自Facebook/Kaylin Gillis)

記者張寧倢/編譯

美國紐約州20歲女子吉莉絲(Kaylin Gillis)上周末和朋友開車出遊,晚間準備前往友人住家的途中,卻不小心拐彎駛進一條錯誤的車道,停在一棟陌生房屋前面,結果65歲男性屋主竟朝著他們的車輛開槍,導致吉莉絲中彈,救護人員到場時她已經身亡。

根據紐約郵報報導,吉莉絲來自紐約州東部的薩拉托加郡(Saratoga County),她15日晚間10點左右與3名友人在北部華盛頓郡(Washington County)希布倫鎮(Hebron)準備開車前往另一名友人家中,卻不幸遭槍殺身亡。警方表示,但因為小鎮位處偏遠,多為泥土道路,很容易迷路,這群人不小心轉彎開進錯誤的車道,並在某戶民宅前停了下來。

華盛頓郡警局局長默菲(Jeffrey Murphy)表示,屋主見狀決定帶著槍走出來,並且從院子裡對他們的車輛連開2槍,吉莉絲被其中一顆子彈擊中,她的朋友們開車逃離,直到他們抵達能撥通電話求助的鄰近小鎮,不過救援人員趕到後就宣布了吉莉絲死亡。倖存者表示,案發現場缺乏可靠的手機通訊服務。

默菲解釋案發情況,65歲屋主莫那漢(Kevin Monahan)當時和車內的年輕人們並無互動,這群朋友也沒有人離開過那輛車,車內顯然無人構成威脅,目前不確定車輛在路上臨停了多久,但那只是「很短的時間」,而莫那漢「沒有理由感受到威脅」。

65yo Kevin Monahan is charged w second degree murder. The sheriff says Monahan came out & fired twice at the car, one shot hitting Kaylin. Investigators do not believe there was any interaction between the people in the car & the suspect. pic.twitter.com/H44LPYowh3