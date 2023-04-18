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美20歲女「開錯路」誤停別人家門口　恐怖大叔瞄準車內射殺她

▲▼美國紐約州20歲女子吉莉絲（Kaylin Gillis）害朋友開車出門，卻因為開錯路，遭到陌生屋主槍殺。（圖／翻攝自Facebook／Kaylin Gillis）

▲紐約州20歲女子因為開車開錯路，遭到附近陌生屋主槍殺。（圖／翻攝自Facebook／Kaylin Gillis）

記者張寧倢／編譯

美國紐約州20歲女子吉莉絲（Kaylin Gillis）上周末和朋友開車出遊，晚間準備前往友人住家的途中，卻不小心拐彎駛進一條錯誤的車道，停在一棟陌生房屋前面，結果65歲男性屋主竟朝著他們的車輛開槍，導致吉莉絲中彈，救護人員到場時她已經身亡。

根據紐約郵報報導，吉莉絲來自紐約州東部的薩拉托加郡（Saratoga County），她15日晚間10點左右與3名友人在北部華盛頓郡（Washington County）希布倫鎮（Hebron）準備開車前往另一名友人家中，卻不幸遭槍殺身亡。警方表示，但因為小鎮位處偏遠，多為泥土道路，很容易迷路，這群人不小心轉彎開進錯誤的車道，並在某戶民宅前停了下來。

華盛頓郡警局局長默菲（Jeffrey Murphy）表示，屋主見狀決定帶著槍走出來，並且從院子裡對他們的車輛連開2槍，吉莉絲被其中一顆子彈擊中，她的朋友們開車逃離，直到他們抵達能撥通電話求助的鄰近小鎮，不過救援人員趕到後就宣布了吉莉絲死亡。倖存者表示，案發現場缺乏可靠的手機通訊服務。

默菲解釋案發情況，65歲屋主莫那漢（Kevin Monahan）當時和車內的年輕人們並無互動，這群朋友也沒有人離開過那輛車，車內顯然無人構成威脅，目前不確定車輛在路上臨停了多久，但那只是「很短的時間」，而莫那漢「沒有理由感受到威脅」。

默菲說，警員抵達現場後，身為工人的莫那漢拒絕配合調查，在被逮捕之前把自己關在家中一個多小時，引發了「一點狀況」，不過目前他已經遭到關押，並被指控二級謀殺罪，晚些時候將在華盛頓郡地方法院出庭受審。消息人士指出，目前調查人員不認為槍擊案涉及精神疾病或酒精等因素。

吉莉絲無辜被殺後，家人對她的死訊感到悲痛、震驚。20歲表妹厄斯蒂絲（Haleigh Eustis）說，「她還太年輕，還有很多應該活下去的理由。她有個非常相愛的男友，我無法想像他現在的感受，我知道他們兩人幾乎形影不離。她還有個充滿愛的大家庭。」事發兩天前，密蘇里州一名16歲少年13日才因為按錯門鈴，在堪薩斯城一戶住家前慘遭槍殺。

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