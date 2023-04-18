腸病毒再爆重症！1歲童染克沙奇A6局部性癲癇住加護　另增71型輕症

記者洪巧藍／台北報導

腸病毒疫情拉警報！疾病管制署今日公布國內新增1例腸病毒重症個案，是北部1歲男童，陸續出現發燒、咳嗽、流鼻涕、抽搐兩度就醫並收住院，還一度出現局部性癲癇轉加護病房，確認感染克沙奇A6型併發重症。另外也發現1起腸病毒71型輕症，是北部1歲幼童，防疫醫師指出，這兩例個案都是托嬰中心疑似群聚狀況，也提醒家長注意重症病徵。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，疾管署監測資料顯示，上週(4月9日至4月15日)國內腸病毒門急診就診計5,401人次，較前一週(4,232人次)上升27.6%，近期就診人次呈上升趨勢，且高於2019-2022年同期，疫情傳播風險持續上升。近期實驗室監測顯示，社區檢出以克沙奇A型病毒為多，腸病毒71型及D68型病毒亦持續於社區活動。

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▲疾管署防疫醫師許仁毓。（圖／記者洪巧藍攝）

疾管署防疫醫師許仁毓說明，重症個案是北部1歲男童，於今(2023)年4月1日出現發燒、咳嗽、流鼻涕、抽搐至醫院就醫， 4月3日症狀未緩解再度就醫，診斷為疱疹性咽峽炎及支氣管肺炎收治住院，隔日出現局部性癲癇發作，轉加護病房觀察，經通報檢驗後於4月14日確認感染克沙奇A6型併發重症，經治療後病況穩定，目前已出院。今年累計2例腸病毒感染併發重症病例，分別感染腸病毒D68型及克沙奇A6型。

上週另新增1例腸病毒71型輕症確定病例，許仁毓 表示，為北部1歲幼童，4月2日出現發燒、胃口變差及口腔水泡至醫院就醫，4月5日至10日因發燒、紅疹等症狀，陸續就醫，經治療後症狀改善已返家休養。今年累計5例腸病毒71型輕症個案。感染腸病毒71型及D68型，發生神經系統併發症的比率較高，仍應多加注意防範。

▲腸病毒重症前兆。（圖／疾管署提供）

疾管署提醒，目前為腸病毒流行期，且國內逐步放寬各項社區防疫措施，疾管署籲請家長留意家中孩童健康情形，幼兒如經醫師診斷感染腸病毒時，應落實生病不上課，以防範腸病毒因幼童交叉感染而造成疫情流行。

疾管署再次提醒，成人、幼兒都有感染腸病毒風險，皆應做好個人衛生，平時應以肥皂正確勤洗手，並注意居家環境的清潔消毒。5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。