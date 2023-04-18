中一次不夠看！強運母子檔「同組號碼」連中3次樂透　爽贏915萬元

▲美國麻州母子檔用相同號碼簽樂透，連中三次10萬美元大獎。（圖／翻攝自推特／@MAStateLottery）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國麻薩諸塞州一對母子買樂透，使用同一組連號多次下注，結果竟然在3次中獎10萬美元（約新台幣305萬元），合計贏得30萬美元（約新台幣915萬元）彩金。59歲婦人特蕾西亞（Tricia Johnson）表示，她對自己成為幸運兒難以置信，「我以為有人在惡整我，或是我看錯了數字。」

根據Insider與CBS等報導，來自東法爾茅斯（East Falmouth）的酒吧服務生特蕾西亞，在3月22日下班後用收到的小費買了一張「Keno樂透」，她選擇下注從1到10的連號，再從1到80個亂數抽選對碰，結果10個數字全中，獲得10萬美元最大獎。她受訪表示，「我以為有人在惡整我，或以為是看錯了數字。」

特蕾西亞決定在4月10日再用同樣的號碼與方式下注，結果又中了10萬美元。她說，「這太狂了，就像是被雷劈中兩次一樣。」她趕快叫老公起床，要他幫忙確認是否真的中獎。

當天晚上，她的兒子約翰（John Johnson）也想試手氣，學媽媽用1到10的連號玩Keno樂透，結果迎來這家人第三次中大獎，又獲得10萬美元獎金。特蕾西亞說當時他們「笑著、哭著，互相擁抱，這太不可思議了。」如今全小鎮都知道母子倆簽注的號碼，但特蕾西亞說「我現在不會再下注了，因為我確定這種好運不會再發生了。」