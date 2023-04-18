快訊／布林肯：美國外交使團在蘇丹遇襲　車隊遭開火

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）證實美方外交人員在蘇丹遇襲。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

蘇丹15日起爆發嚴重的內戰衝突，聯合國估計造成將近200人喪命。根據法新社報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）最新證實，美國外交使團17日在蘇丹遇襲，車隊遭到開火。

綜合外媒報導，正在日本參加G7外長會議的布林肯稍早才在推特發文宣布，他已經與蘇丹政府軍總司令柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）及武裝組織「快速支援部隊」指揮官達加洛（Mohamed Hamdan Daglo）通話，呼籲雙方達成停火協議具急迫性，「已經有太多平民喪命」，也強調確保外交及援助人員安全的重要。

據路透社報導，布林肯18日指出，初步報告顯示，美國外交使團17日遭遇的襲擊是由RSF相關的部隊所發動，但車內人員全數平安。他在G7會議結束後向媒體表示，對美國外交人員構成的任何危險都不可被接受，「這種行為是魯莽、不負責任，當然也是不安全的。」

此前，聯合國秘書長蘇丹事務特別代表柏蒂斯（Volker Perthes）在閉門會議告訴安全理事會（Security Council），蘇丹政府軍與RSF激烈交戰的第3天，全境至少已有185人死亡，另有1800人受傷。

上稿12:27

更新12:45