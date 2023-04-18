好市多進口維他命防腐劑超標！藝人自營「女神光果凍」含禁用甜味劑

▲藝人創立品牌從韓國進口的「J.GAO , J.KAOJ.GAO 女神光果凍」。（圖／翻攝食藥署網站）

記者嚴云岑／台北報導

食藥署今（18）日公布最新一周邊境查驗結果，共17項產品不合格，其中由藝人創立品牌從韓國進口的「J.GAO , J.KAOJ.GAO 女神光果凍」被驗出3款甜味劑違規；另外，好市多自加拿大進口的「WEBBER NATURALS男性50+年長者綜合維生素錠」，也被驗出禁用防腐劑，所有產品都遭退運或銷毀。

大創紅公司為藝人高宇蓁自創的高端保養品牌，其自韓國進口、一盒要價1280元的「J.GAO , J.KAOJ.GAO 女神光果凍」被檢出3款甜味劑違規，分別為甜菊醣0.01 g/kg、Rebaudioside A 2.33 g/kg及Rebaudioside B 0.03 g/kg，三者均不得用於果凍食品，後兩者更是我國禁用，進口2765公斤全需退運或銷毀。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，好市多自加拿大進口的「WEBBER NATURALS男性50+年長者綜合維生素錠」，也被檢出防腐劑對羥苯甲酸乙酯 0.01 g/kg。食藥署科長陳慶裕表示，該防腐劑源自合成番茄紅素是我國准用品項，但使用範圍僅限於豆類製品，依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，非表列准用之範圍，本案不符合食品安全衛生管理法第18條規定，1478.86公斤也需退運或銷毀。

食藥署今日公布違規品項中，另有兩批自中國大陸出口的「小茴香粉」被驗出農藥殘留超標，菲律賓出口的「蜜意坊-純白之華(Medium棉花糖）」也被驗出漂白劑二氧化硫不符規定，所有產品都未流入市面。

▼好市多自加拿大進口的「WEBBER NATURALS男性50+年長者綜合維生素錠」，也被驗出禁用防腐劑。（圖／翻攝食藥署網站）