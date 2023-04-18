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上網意外發現自己變「A片女主角」　正妹慘被「盜臉」當女優10年

上網意外發現自己變「A片女主角」　正妹慘被「盜臉」長達10年。（圖／翻攝自Facebook）

▲女子在網路上慘被盜臉合成。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

澳洲女子馬丁(Noelle Martin)從18歲開始，發現自己po在網路上的照片被盜用，合成在AV女優身體上製成許多成人影片，雖然她曾試圖聯繫網站要求下架，但是常常無法獲得回應，或是即使刪除了後來又再出現，飽受類似騷擾長達10年讓她非常無奈。

來自西澳洲珀斯市(Perth)的馬丁表示，她第一次在網路上發現自己被合成為AV女優，大約是2012年的時候，看到自己的臉被合成在一系列色情內容中，把她給嚇了一大跳，雖然她立即向警方報案，但由於當時澳洲對Deepfake性影像仍未有相關法律，使得她無法阻止類似事件一再發生。

因為向網站申訴無效，馬丁後來改從法律上為自己捍衛權利，身為律師的她，2018年成功改革當地法律，讓非自願上傳到網路上的犯罪能夠受到制裁，然而仍無法阻止有關她的Deepfake影像繼續在網路上流傳。

馬丁無奈表示，網路上Deepfake影像對她的人際關係、家庭、工作都造成嚴重影響，「我贏不了，這種東西總是一再出現，因為它是一種永久、終身形式的虐待」。

現年28歲的馬丁，已飽受類似騷擾長達10年，但她還是不知道到底是誰在背後操作這一切，所以她選擇向大眾公開自己的故事，希望能提醒大眾了解類似事件的嚴重性，不要以為在網路上盜圖合成只是好玩，很有可能因此毀了某人的生活。

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