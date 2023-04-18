　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓「毒品飲料」犯罪手法曝！中國詐騙組織幕後主導　成員分工合作

▲▼警方從詐騙組織繳獲的犯罪物品，包括毒品飲料、問卷、贈品、包裝盒、USB中繼器、贈品等。（圖／首爾警察廳）

▲警方從詐騙組織繳獲的犯罪物品，包括毒品飲料、問卷、贈品、包裝盒、USB中繼器、贈品等。（圖／首爾警察廳）

記者羅翊宬／編譯

先前南韓傳出有詐騙集團組織在首爾市江南區著名「補習街」大峙洞，向國高中學生發放含冰毒成份的飲料要求試喝，之後透過電話勒索學生家長。經過調查，警方昨（17）日在記者會指出，此案為一樁經過事前縝密計畫的犯罪，中國電話詐騙組織在幕後操控，每位成員在過程中分工合作，是南韓首起結合毒品的詐騙犯罪。

根據《韓聯社》，首爾警察廳毒品犯罪搜查隊長安東賢（안동현，音譯）昨（17）日上午召開簡報會，向媒體和外界報告震驚社會各界的毒品飲料案調查結果，他表示25歲的韓籍李姓男子是整起案件的策劃者，為了能夠加入電話詐騙組織，李男早先一步於去年10月17日前往中國，同時在出發前向親友報告他的計畫。

李男決定將毒品和電話詐騙結合，於是他找來了曾是國中同學的25歲吉姓男子，並指示吉男製造毒品飲料，同時成功和中繼器業者取得合作，將從中國撥打的網路電話號碼偽裝成南韓國內的電話號碼。

▲▼南韓警方在首爾大峙洞破獲毒品犯罪組織，組織將來源不明、含有毒品成份的飲料遞給高中生。（圖／首爾江南警察署）

▲警方在首爾大峙洞破獲毒品犯罪組織，組織將來源不明、含有毒品成份的飲料遞給高中生。（圖／首爾江南警察署）

吉男3月22日在南韓國內購買用來製造毒品飲料的中國製牛奶，3月25日透過特殊管道在仁川某住宅區依照毒品商指示購得約10公克的冰毒，並於4月1日在江原道原州市的住處內混製毒品飲料。

吉男向警方表示，「依照朋友李男的指示，我將冰毒混淆在牛奶裡，製造成毒品飲料後，透過高速客運和宅配等方式寄到首爾」。警方掌握到李男向吉男匯款的證據，研判兩人可能在作案後分攤犯罪收入，已朝該方向偵辦。

至於39歲的中國籍朴姓男子則透過李男斡旋加入犯案，將裝填毒品飲料的空瓶、箱子等物品寄送至南韓國內。

▲▼南韓警方在首爾大峙洞破獲毒品犯罪組織，組織將來源不明、含有毒品成份的飲料遞給高中生。（圖／首爾江南警察署）

▲混合中國製牛奶、冰毒成份的「毒品飲料」。（圖／首爾江南警察署）

而39歲的金姓男子則是中繼器業者，他在南韓國內負責將從中國撥打的網路電話偽裝成南韓國內手機號碼。警方在仁川逮捕金某，同時扣押6台筆電、96個USB網卡、368張手機SIM卡，金某先前甚至早已涉及43起、被害金額共8億2600萬韓元的電話詐騙案件。而光是金某所管理的電話號碼就高達100多個，他向警方透露，每偽裝一支電話號碼就能獲得1萬韓元。

另外，20多歲的金姓男子則負責在首爾市江南區大峙洞將毒品飲料遞給學生，要求試喝。

警方研判，從吉男總共製作100瓶毒品飲料的量來看，每瓶飲料瓶均含有0.1公克的冰毒，超過正常狀況下每次吸食冰毒量（0.03公克）的3倍，導致從未接觸過毒品的學生們在喝下飲料後很有可能出現急性中毒、精神錯亂、喪失記憶力，甚至可能引發嚴重的身體損傷。

►南韓新型詐騙手法！高手躲中國指示生產毒品飲料　勒索家長1億韓元
►新型態詐騙！首爾考生被要求試喝「毒品飲料」　疑中國人幕後主導
►首爾補習街嫌犯遞「毒品飲料」給高中生試喝　電話威脅家長購買

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
股民注意！「這25檔」並列注意股
Rosé緋聞YG突改口回應　韓媒揭背後原因
廈門下暴雨！　整條路變成河
日月潭慘況曝！九蛙仍沒水喝　落羽松林成荒漠
黃安病倒！急回台動手術
鋒面明殺進！雨轟全台「半個台灣紅到發紫」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南韓「毒品飲料」犯罪手法曝！中國詐騙組織幕後主導　成員分工合作

台灣對美採購400枚「魚叉飛彈」　中國外交部：嚴重威脅台海和平

毒駕司機「開車猛滑TikTok」　媽送16歲女兒上學遭追撞！活活燒死

員工8成工作交給ChatGPT！　工程師靠AI兼差「賺破1500萬」

英男駭入39國772攝影機！47女「點1連結就淪陷」　脫衣上床全看光

美20歲女「開錯路」誤停別人家門口　恐怖大叔瞄準車內射殺她

襲擊日相岸田動機曝！男嫌不滿「國葬安倍」和舊統一教：違反民主

峇里島硬起來了！全力擊退惡遊客　擬效仿泰國「徵收旅遊稅」

運動一半心臟驟停！少年搶救2小時走了　爸媽道別竟「奇蹟復活」

美甲離奇卡公廁馬桶　正妹差點失去手指「無法自拔」片爆紅

BLACKPINK再登科切拉！　Jennie、Lisa飆髒話嗨翻

爸假裝教訓兒「借位打手」　米格魯著急阻止保護幼弟

最強春雨！全台連下2天　19、20雨最大防雷擊強風

陸馬戲團2獅子突出籠外　觀眾驚嚇逃竄「跑到掉鞋」

納豆羞喊依依：親愛的老婆❤️　她笑回「我老公是柯震東XD」

貓皇吃肉泥卻舔到爸手指　牠轉身突罵髒話「塞X娘」

劉青雲、鄭秀文「金像獎奪帝后」！　入圍10次首封后...笑唱：等得花兒也謝了

權威名醫顧芳瑜涉詐保　雙手上銬遭警方帶走！

哈林控卜學亮：來弄我的　環島揪小燕姐？「有沒有人性」

小女童池邊餵食「超肥大錦鯉」　影片瘋傳震撼眾人：這是什麼豬

南韓「毒品飲料」犯罪手法曝！中國詐騙組織幕後主導　成員分工合作

台灣對美採購400枚「魚叉飛彈」　中國外交部：嚴重威脅台海和平

毒駕司機「開車猛滑TikTok」　媽送16歲女兒上學遭追撞！活活燒死

員工8成工作交給ChatGPT！　工程師靠AI兼差「賺破1500萬」

英男駭入39國772攝影機！47女「點1連結就淪陷」　脫衣上床全看光

美20歲女「開錯路」誤停別人家門口　恐怖大叔瞄準車內射殺她

襲擊日相岸田動機曝！男嫌不滿「國葬安倍」和舊統一教：違反民主

峇里島硬起來了！全力擊退惡遊客　擬效仿泰國「徵收旅遊稅」

運動一半心臟驟停！少年搶救2小時走了　爸媽道別竟「奇蹟復活」

美甲離奇卡公廁馬桶　正妹差點失去手指「無法自拔」片爆紅

可成未列入外資股東提案　再發千字聲明解釋原因

林智勝300轟史上唯一　林泓育大聲說：絕對前無古人後無來者

天后闆妹買「百萬名牌包」寵12歲愛女！　1個月治裝費50萬...小S被嚇壞

北宜白車迴轉害重機險撞　騎士飆罵追上...敲掉後視鏡擊破玻璃！

幫王世堅或何志偉站台？　陳時中喊累：讓我休息一下吧！

邱智呈首轟就是首局首打席　統一開局1比0領先味全

皮膚科醫師：別為了「速效」傷害肌膚，精華液「3大NG」要留意

下藥性侵同居人女兒...電暈擄走「囚禁迷姦逼改證詞」　惡男判10年

YG「無法確認＝認愛」不通了？Rosé緋聞突改口　韓媒揭背後原因

被控62件疫苗弊案查無不法簽結　蘇貞昌：團結一致能戰勝病毒跟謠言

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

國際熱門新聞

法航447號空難　駕駛遺言讓人不寒而慄

入獄關3個月！35歲男被蟲子「活活啃死」

即／布林肯：美外交使團在蘇丹遇襲

找跨性別網紅業配　百威母公司市值蒸發1600億

遊樂設施高空旋轉突然解體　男瞬間墜崖

日女大生照顧軟飯爸　下海拍AV又陪酒

16歲男接弟妹按錯門鈴　被男屋主開槍爆頭

南韓去年爆買「LV、香奈兒」破900億銷售額

Apple Card推出「年利率4.15%」存款帳戶

他整理遺物驚見「母親與岳父合照」

台灣購400枚陸基魚叉飛彈　抵禦中國入侵

女潑水節雨衣遭撕扯　私密處被圍攻

新冠變種Arcturus擴散29國　印度日增萬例重推口罩令

美國新研究證實：做好可多活8.9年

更多熱門

相關新聞

襲擊日相動機曝！男嫌不滿「國葬安倍」

襲擊日相動機曝！男嫌不滿「國葬安倍」

涉襲擊日本首相岸田文雄的24歲犯嫌木村隆二，2022年曾因參選不成提出國賠訴訟。日媒報導，木村在訴訟時批評前首相安倍晉三國葬及其與舊統一教關聯，疑對政治現狀有所不滿。

日本墜海黑鷹升至4死！仍有5人下落不明

日本墜海黑鷹升至4死！仍有5人下落不明

韓「地獄鐵」擠爆！每5天有人難呼吸、昏倒

韓「地獄鐵」擠爆！每5天有人難呼吸、昏倒

幕後／中共黃海軍演實情「某軍事慶典彩排」　地點在南韓門前

幕後／中共黃海軍演實情「某軍事慶典彩排」　地點在南韓門前

檢察官：十幾年前就接過假客服電話

檢察官：十幾年前就接過假客服電話

關鍵字：

日韓要聞南韓毒品飲料冰毒首爾江南大峙洞電話詐騙詐騙集團

讀者迴響

熱門新聞

船員才下船　急衝極樂淫窟點23歲「棉花糖妹」交易

快訊／「對發票神器」宣布終止服務！一票用戶震驚

鏡頭還在拍！24歲正妹上真人秀「蓋被遭性侵」

好市多神級玩具大降價！家長搶翻

女星一轉身「巨胸狂冒青筋」！

牛仔褲已退流行？網：韓國歐巴都「這樣穿」

賀軍翔妹結婚了！兄妹高顏值合照

《全明星》晏柔中懷孕了！　男友甜曬超音波照「達成生活新共識」

她公審阿伯狂看短裙女　全場逆風

最強春雨明襲！全台連下3天　最劇時間曝

麥當勞早餐限定「雙層麥香魚」回來了

法航447號空難　駕駛遺言讓人不寒而慄

必比登牛肉湯送錯　老闆娘摔錢：我收不起

女兵妻約同袍吃鮑魚！綠夫家裡撿威而鋼開吉

直擊175cm名模女星拍戲「當街跨坐」

更多

最夯影音

更多
BLACKPINK再登科切拉！　Jennie、Lisa飆髒話嗨翻

BLACKPINK再登科切拉！　Jennie、Lisa飆髒話嗨翻
爸假裝教訓兒「借位打手」　米格魯著急阻止保護幼弟

爸假裝教訓兒「借位打手」　米格魯著急阻止保護幼弟

最強春雨！全台連下2天　19、20雨最大防雷擊強風

最強春雨！全台連下2天　19、20雨最大防雷擊強風

陸馬戲團2獅子突出籠外　觀眾驚嚇逃竄「跑到掉鞋」

陸馬戲團2獅子突出籠外　觀眾驚嚇逃竄「跑到掉鞋」

納豆羞喊依依：親愛的老婆❤️　她笑回「我老公是柯震東XD」

納豆羞喊依依：親愛的老婆❤️　她笑回「我老公是柯震東XD」

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面