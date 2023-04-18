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女兒是千萬YTR！星媽爆賣「原味內衣」給粉絲　性虐10多名網紅

女兒是千萬YTR！星媽賣女兒「原味內衣」給粉絲　性虐10多名網紅。（圖／翻攝自Instagram／piperrockelle）

▲星媽（左）被控利用女兒名氣，長期虐待多名小網紅。（圖／翻攝自Instagram／piperrockelle）

記者李振慧／綜合報導

美國41歲女子史密斯(Tiffany Smith)被控，利用知名網紅15歲女兒羅克爾(Piper Rockelle)名氣，多年來性虐10多名青少年網紅，還把女兒穿過的內衣褲賣給變態粉絲賺錢，而被受害者家長集體告上法院。

女子史密斯是15歲知名YouTuber羅克爾的母親，女兒在網路上擁有超過1100多萬粉絲，身為星媽的她卻被指控，對自己女兒在內的10多名青少年網紅長期進行身心虐待，她要求這群未成年青少年要在影片中把自己打扮得很性感，甚至要他們做出帶有性暗示的動作和演出。

在高達147頁起訴書中顯示，史密斯除了在女兒的YouTube頻道上利用這群孩子，還對他們進行性騷擾，經常針對他們私密的身體部位，詢問「胸部長大了沒」或「生殖器有多長」等不當評論，甚至會動手觸摸他們的私密部位。

受害青少年的年齡大多只有13、14歲左右，他們的家長發現史密斯惡行後決定提出集體訴訟，其中一名家長還指控，就連史密斯的女兒也是受害者之一，因為她竟然把女兒穿過的內衣褲高價賣給男粉絲。

原告委任律師薩雷爾森(Matt Sarelson)表示，「這些事情不應該發生，但是因為涉及數百萬元的利益，只要社交平台允許，就會有市場」。目前史密斯尚未對案件發表回應。

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