澳洲7旬老翁慘遭「自動洗車機」壓死　目擊女：都在噴水了他還開門

▲澳洲73歲老人開車到洗車場洗車，結果遭到自動運轉的機械重壓身亡。（示意圖，與本文無關／CFP）

記者張寧倢／編譯

澳洲維多利亞州一名73歲老翁開車去洗車場，未按正常流程操作，不幸遭自動洗車機輾壓致死。排隊準備洗車的目擊者表示，老翁先停進洗車區才下車按啟動鈕，在洗車機開始噴水運轉時，又試圖跑回車上，一隻腳才剛伸進前座，車門就被機器鐵架壓住，老翁雖被送醫，但3天後仍傷重不治。

根據每日郵報報導，墨爾本東南部的城鎮史賓威（Springvale）2019年11月發生一名73歲男子，在洗車場被自動洗車機輾壓致死的重大意外。維多利亞州勞工安全局對洗車場運營商「雪佛龍澳洲下游燃料公司」（Chevron Australia Downstream Fuels）提出違反職安法的4項指控，案件於17日在墨爾本地方法庭開庭審理，但案件仍然未決。

排在下個洗車順序的目擊女子蒂諾托（Pietrina Di Noto）在法庭上陳述，死者先將車輛停妥於洗車位置，隨後下車輸入洗車服務的認證代碼，當時還「粗暴地」罵人，要她把車子移後退一點，才不會擋到使用按鈕的地方。蒂諾托說，老翁成功輸入洗車代碼後機器便開始運轉，「他一看到機器在動，就開始跑。」

蒂諾托表示，當老翁試圖回到汽車前座時，她看到機器已經在噴出水柱，「我當時就想，喔不，請坐到後座去吧。」很顯然地，如果老翁直接離開的話狀況會更好。她指出，因為以當時的情況來說，走回前座相當危險，她當下很震驚，而老翁仍設法打開前座車門，但寬度僅足夠他伸進一隻腳到車內。最後洗車機的ㄇ型龍門架不只夾住車門，老翁也被重壓倒地，3天後在醫院身亡。

維多利亞州勞工安全局提出4項指控，廠商未張貼「洗車機運作期間禁止下車」的警告標誌，也未安裝防撞桿或能夠偵測零件與車輛間的障礙物的安全系統。另外，龍門架上安裝了金屬支架導致洗車空間縮小，合理要求廠商應拆除這些支架來降低危險。最後是操作系統出現問題，誤讓使用者可以先將車子停至洗車區，甚至走出車外，因為正常情況應該是先輸入洗車啟動代碼，才能允許往前開進洗車區。