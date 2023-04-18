韓「地獄鐵」擠爆事故頻傳！　每5天傳出乘客呼吸困難、昏倒

▲金浦都市鐵道採用輕軌系統，每班列車只有2節車廂。（圖／翻攝自維基百科）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓京畿道金浦市為首都圈（首爾、仁川、京畿道）內一座擁有近50萬人口的衛星都市，然而貫穿全市的首都圈電車「金浦都市鐵道」（金浦黃金線，Gimpo Goldline）卻因事故頻傳登上新聞版面，由於通勤時段車廂過於擁擠，平均每5天就有人暈倒、呼吸困難，專家指出一個班次只有2節車廂是造成堵塞的主因。

根據韓媒《東亞日報》，南韓共同民主黨國會議員金周暎（김주영）昨（17）日從「金浦都市鐵道」獲取的資料顯示，光是今年101天內就發生高達18起的事故，平均每5天發生一次，本月11日更傳出十多歲女高中生、三十多歲女性等3人出現過度呼吸、呼吸困難的跡象，發生地點皆集中於乘客運量高的豐舞站、高村站，尤其是金浦機場站。

金浦都市鐵道又被媒體謔稱為「地獄鐵」。在通勤尖峰時段，無論是列車車廂內、或是月台上，經常因人多混雜而導致乘客過度呼吸（換氣）、呼吸困難、昏倒失去意識，以及因為擁擠而出現推擠、擠壓的現象，使得乘客因此受傷。地鐵員工警告，若不重視接連發生的意外，未來恐怕引發如同「梨泰院踩踏事故」的慘劇。

今年起1月發生3件、2月發生5件、3月發生5件、4月更接連在11天內發生5件事故。

▲金浦都市鐵道的最後一站，金浦機場站。（圖／CFP）

《韓聯社》引述專家分析，會導致金浦都市鐵道事故頻傳的原因，主要是因為該條路線其實採用輕軌系統（輕運量），每班列車只有2節車廂，其最多運載乘客數量只有172人，然而每逢通勤尖峰時段，車上就擠爆超過2倍的乘客數，而每座車站的月台最多也只能容納2節車廂，若要擴建便需要耗費龐大預算。

報導指出，當初地方政府（金浦市）急功近利，為了尋求地鐵路線儘速完工通車，且能避過中央政府過長的審核時間，因此決定不接受來自中央政府、京畿道府的預算，原定延長興建首爾地鐵9號線，最後卻因龐大的興建費，被迫改為興建輕運量系統的路線，成為南韓國內首條不動用中央預算、且地方不發行債券而興建的地鐵路線。

最後，金浦市更決定將一班4節列車，改為一班僅2節車廂。

南韓亞洲大學通系統工學科教授劉政勳（유정훈，音譯）指出，「當初計畫興建金浦都市鐵道時，金浦市的人口數僅25萬，然而隨著漢江新都市（新市鎮）的開發，都市人口預估成長至50萬，一座人口50萬的都市應該是要蓋中運量的路線，而非採輕運量。」

為了解決擁擠現象，金浦市府今（18）日發表對策，表示從24日起將在第70號公車（金浦都市鐵道替代路線）的路線投入直達專車，班距從15分鐘縮短至5分鐘，同時在通勤尖峰時段的上午6時30分至8時30分投入行經傑浦北邊站、沙隅站（金浦市府站）、豐舞站、高村站的專車。

另外，從7月起投入需求反應運輸（DRT）共30輛，須透過手機App預約叫車。