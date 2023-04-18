　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

運動一半心臟驟停！少年搶救2小時走了　爸媽道別竟「奇蹟復活」

▲▼救護車。（圖／CFP）

▲ 少年經過2小時的搶救，醫師以為沒救了，沒想到竟突然有了動靜。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國德州近日發生一起離奇事件，一名少年攀岩過程中心臟驟停送醫，經過2小時的CPR仍無法恢復心跳，他心碎的父母才決定放手，悲痛和兒子最後道別時，他卻突然奇蹟復活。

根據《福斯新聞》，來自德州密蘇里市的少年薩米（Sammy Berko）在攀岩館運動時心臟驟停倒地，送醫後醫護人員為他實施CPR，經過整整2小時仍無法救回他，只能告訴薩米的母親珍妮佛（Jennifer Berko），「他走了」。

珍妮佛和老公克雷格（Craig）得知噩耗後陪在兒子身邊，「我開始和他說話，只是想告訴他我有多愛他，很抱歉我們不知道該怎麼救他」，但就在珍妮佛祈禱時，奇蹟發生了。

克雷格突然注意到，已經被宣告死亡的薩米竟然動了起來，「我的天，他在動！」他們趕緊叫來醫護人員，繼續為薩米急救。由於缺氧時間太長，他的腦部恐怕嚴重損傷，但更神奇的是，他除了外傷以外僅出現短期失憶。

鬼門關前走一回的薩米事後受訪提到，他完全不記得當天發生什麼事，最後的記憶停留在去攀岩館前一天，醒來後人已經在加護病房。

儘管薩比幸運存活，復健之路並不容易，住院經過一個月後，他仍在努力恢復腿部力量，並接受對脊髓缺血性損傷的物理治療。不過他也樂觀表示，「我發現我每天都在進步！每天都在做新的事情！」

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／同進退！　又有藍委宣布「放棄選連任」
貓空車震女學生！　狼師南寮漁港、河濱公園6度逞慾
正妹泳將「胸前發育太猛」被迫退役！　轉行一夕爆紅
1家8口被控裝病詐保6508萬　全判無罪「8大理由」曝
妹子「爆乳擠地鐵」　眼鏡哥怕撞到「黑豹式舉手自衛」笑翻
稱立院「死人骨頭」　薛瑞元再酸：天龍國的人聽不懂台語
快訊／勞動部長淚灑立院　高雄勞工局撤回3千萬補助申請
快訊／下班注意！國1高架火燒車　濃煙直竄天際

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

襲擊日相岸田動機曝！男嫌不滿「國葬安倍」和舊統一教：違反民主

峇里島硬起來了！全力擊退惡遊客　擬效仿泰國「徵收旅遊稅」

運動一半心臟驟停！少年搶救2小時走了　爸媽道別竟「奇蹟復活」

美甲離奇卡公廁馬桶　正妹差點失去手指「無法自拔」片爆紅

日本墜海黑鷹升至4死！料將驗屍確定死因　仍有5人下落不明

韓「地獄鐵」擠爆事故頻傳！　每5天傳出乘客呼吸困難、昏倒

澳洲7旬老翁慘遭「自動洗車機」壓死　目擊女：都在噴水了他還開門

上網意外發現自己變「A片女主角」　正妹慘被「盜臉」當女優10年

G7外長重申台海和平穩定重要性　挺台參與WHA

G7外長會議聚焦中國對台施壓　警告俄國動用核武「後果嚴重」

BLACKPINK再登科切拉！　Jennie、Lisa飆髒話嗨翻

爸假裝教訓兒「借位打手」　米格魯著急阻止保護幼弟

最強春雨！全台連下2天　19、20雨最大防雷擊強風

納豆羞喊依依：親愛的老婆❤️　她笑回「我老公是柯震東XD」

陸馬戲團2獅子突出籠外　觀眾驚嚇逃竄「跑到掉鞋」

貓皇吃肉泥卻舔到爸手指　牠轉身突罵髒話「塞X娘」

劉青雲、鄭秀文「金像獎奪帝后」！　入圍10次首封后...笑唱：等得花兒也謝了

權威名醫顧芳瑜涉詐保　雙手上銬遭警方帶走！

小女童池邊餵食「超肥大錦鯉」　影片瘋傳震撼眾人：這是什麼豬

哈林控卜學亮：來弄我的　環島揪小燕姐？「有沒有人性」

襲擊日相岸田動機曝！男嫌不滿「國葬安倍」和舊統一教：違反民主

峇里島硬起來了！全力擊退惡遊客　擬效仿泰國「徵收旅遊稅」

運動一半心臟驟停！少年搶救2小時走了　爸媽道別竟「奇蹟復活」

美甲離奇卡公廁馬桶　正妹差點失去手指「無法自拔」片爆紅

日本墜海黑鷹升至4死！料將驗屍確定死因　仍有5人下落不明

韓「地獄鐵」擠爆事故頻傳！　每5天傳出乘客呼吸困難、昏倒

澳洲7旬老翁慘遭「自動洗車機」壓死　目擊女：都在噴水了他還開門

上網意外發現自己變「A片女主角」　正妹慘被「盜臉」當女優10年

G7外長重申台海和平穩定重要性　挺台參與WHA

G7外長會議聚焦中國對台施壓　警告俄國動用核武「後果嚴重」

國巨宣布將在北馬其頓投資2.05億歐元　寫該國獨立以來最大綠地投資案

「百縫直播」歡慶母親節活動抽10萬購物金　5／15泰國當地連線開賣

襲擊日相岸田動機曝！男嫌不滿「國葬安倍」和舊統一教：違反民主

搶到商務艙1折BUG票！ANA台灣分公司收到總部通知了　「訂票有效」

潘威倫還是球員尚未簽約　今年二軍初登板0.2局失5分吞敗

直擊／泰綜練習生勇敢出櫃　11小鮮肉搶當《黑幫》Apo、Mile師弟

首報族看過來！一文看6種身分認證方式　這3種手機也適用

林安可最快周五歸隊　古林睿煬確診進度延後

林為洲放棄立委連任！　徐志榮秒跟進喊退：我與洲同步

許富凱化身「一日兒子」暖心寵粉　陪婆媽粉吃飯慶母親節！

欠扁鸚鵡意外入鏡測速照相機　鳥嘴狂啄：抓到違規了沒呀～

國際熱門新聞

法航447號空難　駕駛遺言讓人不寒而慄

入獄關3個月！35歲男被蟲子「活活啃死」

即／布林肯：美外交使團在蘇丹遇襲

找跨性別網紅業配　百威母公司市值蒸發1600億

遊樂設施高空旋轉突然解體　男瞬間墜崖

日女大生照顧軟飯爸　下海拍AV又陪酒

南韓去年爆買「LV、香奈兒」破900億銷售額

Apple Card推出「年利率4.15%」存款帳戶

台灣購400枚陸基魚叉飛彈　抵禦中國入侵

16歲男接弟妹按錯門鈴　被男屋主開槍爆頭

他整理遺物驚見「母親與岳父合照」

女潑水節雨衣遭撕扯　私密處被圍攻

新冠變種Arcturus擴散29國　印度日增萬例重推口罩令

美國新研究證實：做好可多活8.9年

更多熱門

相關新聞

G7外長重申台海和平穩定重要性　挺台參與WHA

G7外長重申台海和平穩定重要性　挺台參與WHA

七大工業國集團（G7）外長會議在日本長野縣輕井澤町閉幕並發表聲明，重申作為國際社會安全繁榮不可或缺要素的台灣海峽和平穩定重要性，並挺台參與世界衛生大會（WHA）等。

G7外長會議聚焦中國對台施壓

G7外長會議聚焦中國對台施壓

密件曝美監聽聯合國秘書長：他不滿被基輔耍

密件曝美監聽聯合國秘書長：他不滿被基輔耍

美母子檔「同組號碼狂中3次」樂透贏915萬元

美母子檔「同組號碼狂中3次」樂透贏915萬元

美13歲少年拍TikTok狂吞6倍藥！全身抽搐死

美13歲少年拍TikTok狂吞6倍藥！全身抽搐死

關鍵字：

北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

船員才下船　急衝極樂淫窟點23歲「棉花糖妹」交易

快訊／「對發票神器」宣布終止服務！一票用戶震驚

鏡頭還在拍！24歲正妹上真人秀「蓋被遭性侵」

好市多神級玩具大降價！家長搶翻

女星一轉身「巨胸狂冒青筋」！

牛仔褲已退流行？網：韓國歐巴都「這樣穿」

賀軍翔妹結婚了！兄妹高顏值合照

《全明星》晏柔中懷孕了！　男友甜曬超音波照「達成生活新共識」

她公審阿伯狂看短裙女　全場逆風

麥當勞早餐限定「雙層麥香魚」回來了

必比登牛肉湯送錯　老闆娘摔錢：我收不起

女兵妻約同袍吃鮑魚！綠夫家裡撿威而鋼開吉

最強春雨明襲！全台連下3天　最劇時間曝

直擊175cm名模女星拍戲「當街跨坐」

法航447號空難　駕駛遺言讓人不寒而慄

更多

最夯影音

更多
BLACKPINK再登科切拉！　Jennie、Lisa飆髒話嗨翻

BLACKPINK再登科切拉！　Jennie、Lisa飆髒話嗨翻
爸假裝教訓兒「借位打手」　米格魯著急阻止保護幼弟

爸假裝教訓兒「借位打手」　米格魯著急阻止保護幼弟

最強春雨！全台連下2天　19、20雨最大防雷擊強風

最強春雨！全台連下2天　19、20雨最大防雷擊強風

納豆羞喊依依：親愛的老婆❤️　她笑回「我老公是柯震東XD」

納豆羞喊依依：親愛的老婆❤️　她笑回「我老公是柯震東XD」

陸馬戲團2獅子突出籠外　觀眾驚嚇逃竄「跑到掉鞋」

陸馬戲團2獅子突出籠外　觀眾驚嚇逃竄「跑到掉鞋」

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面