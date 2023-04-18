運動一半心臟驟停！少年搶救2小時走了　爸媽道別竟「奇蹟復活」

▲ 少年經過2小時的搶救，醫師以為沒救了，沒想到竟突然有了動靜。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國德州近日發生一起離奇事件，一名少年攀岩過程中心臟驟停送醫，經過2小時的CPR仍無法恢復心跳，他心碎的父母才決定放手，悲痛和兒子最後道別時，他卻突然奇蹟復活。

根據《福斯新聞》，來自德州密蘇里市的少年薩米（Sammy Berko）在攀岩館運動時心臟驟停倒地，送醫後醫護人員為他實施CPR，經過整整2小時仍無法救回他，只能告訴薩米的母親珍妮佛（Jennifer Berko），「他走了」。

珍妮佛和老公克雷格（Craig）得知噩耗後陪在兒子身邊，「我開始和他說話，只是想告訴他我有多愛他，很抱歉我們不知道該怎麼救他」，但就在珍妮佛祈禱時，奇蹟發生了。

克雷格突然注意到，已經被宣告死亡的薩米竟然動了起來，「我的天，他在動！」他們趕緊叫來醫護人員，繼續為薩米急救。由於缺氧時間太長，他的腦部恐怕嚴重損傷，但更神奇的是，他除了外傷以外僅出現短期失憶。

鬼門關前走一回的薩米事後受訪提到，他完全不記得當天發生什麼事，最後的記憶停留在去攀岩館前一天，醒來後人已經在加護病房。

儘管薩比幸運存活，復健之路並不容易，住院經過一個月後，他仍在努力恢復腿部力量，並接受對脊髓缺血性損傷的物理治療。不過他也樂觀表示，「我發現我每天都在進步！每天都在做新的事情！」