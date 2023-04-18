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在紐約經營「秘密警局」！美國逮捕2中國特工　曾涉壓迫異議人士

▲▼來自中國的美籍男子盧建旺涉嫌協助中國在美國紐約成立秘密警局。（圖／路透）

▲來自中國的美籍男子盧建旺涉嫌協助中國在美國紐約成立秘密警局。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國執法單位於當地時間17日逮捕了2名居住在紐約的華裔美籍公民，他們涉嫌在紐約曼哈頓唐人街開設、經營「中國秘密警察局」（警僑事務海外服務站）以及相關非營利組織，據稱該組織協助中國公民更換駕照，甚至與中國警方合作，迫使被中國視為異議人士的逃犯回國。

同時，美國司法部和檢察官還發現尚未到案的34名中國官員，他們涉嫌打壓美國境內異議人士。

根據《路透社》等外媒報導，美國聯邦調查局（FBI）於17日在紐約逮捕2名美籍公民、且為北京當局服務的中國特工，兩人為61歲男子盧建旺（Lu Jianwang，音譯）、59歲男子陳金平（Chen Jinping，音譯），他們被指控涉嫌充當中國政府代理人、妨礙司法公正，且他們2022年秋季時在紐約曼哈頓大橋附近占據一棟不起眼建築的一整層樓。

美國紐約布魯克林最高聯邦檢察官皮斯（Breon Peace）透露，盧建旺、陳金平在該棟建築內經營一個非營利組織，據稱該組織的任務是未來自中國福建省的民眾提供社交聚會場合，而該組織被用於向中國政府服務，例如協助部分中國公民更新駕照。

▲▼位於美國紐約曼哈頓大橋附近唐人街的一棟6層樓高的玻璃帷幕建築，被認為是中國秘密警察據點。（圖／達志影像／美聯社）

▲位於美國紐約曼哈頓大橋附近唐人街的一棟6層樓高的玻璃帷幕建築，被認為是中國秘密警察據點。（圖／達志影像／美聯社）

美國檢方指出，陳金平2022年協助中國公安部開設第一間「秘密警察局」，同時答應中國政府的要求，找到一名住在美國加州、且被認為是偏民主派的人士，而陳金平甚至曾於2018年試圖說服一名被中國視為逃犯的人回國。對此，中國否認這些指控，表示這些海外據點是服務僑民而成立。

檢方表示，盧建旺、陳金平事後向FBI坦承，他們刪除了先前與一名中國政府官員之間的訊息。

一旦罪名成立，盧金旺、陳金平恐怕得面臨最高25年的徒刑，兩人先後以25萬美元（約新台幣762萬元）、40萬美元交保（約新台幣1219萬元），兩人距離中國駐美領事館或使團不得少於半英里以內，也無法和同謀交流，兩人對此並未提出異議。

另外，美國檢方也指控居住在中國、尚未到案的34名中國官員，這些人隸屬於中國政府「912特別項目工作組」菁英特遣部隊，他們涉嫌經營散播不實、且具煽動性言論的網路組織，並在網路上騷擾來自世界各地的異議人士，以此壓制外界對於中國政府的批評，甚至在社群媒體創立假帳號，騷擾美國當地的異議人士，還以死亡威脅。

《路透社》表示，中國駐美大使館目前尚未針對報導做出回應。

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