五角大廈估台「易遭共軍空襲」　郭正亮批陳建仁：至少講點軍事用語

▲陳建仁。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

外媒《華盛頓郵報》報導，根據外洩的五角大廈資料評估，台灣很容易遭到中國空襲，行政院長陳建仁日前回應，國軍近年訓練及戰備相當精實，絕對有能力來捍衛國家的安全。對此，前綠委郭正亮17日表示，人家是憂慮台灣各個指揮體系之間沒有整合，是針對指管通勤這個部分的能力在做質疑，如果要反駁，也講一點軍事術語，質疑「如果都用這種方式回答，那人家怎麼跟你討論？」

郭正亮17日在節目「新聞大白話」中指出，《華盛頓郵報》的文章是引述五角大廈流出的密件，人家就是在擔心共軍如果攻打台灣時，是否有事先偵測的能力，若是部隊移防或登陸艦的準備攻打，這當然偵測得到，人家是擔心戰鬥機會不會飛過來、火箭炮會不會準備打過來，或是山東艦上來是否有預防的能力。

郭正亮認為，人家是憂慮台灣各個指揮體系之間沒有整合，是針對指管通勤這個部分的能力在做質疑。如果要反駁，也講一點軍事術語，至少要講到像軍事專家賴岳謙教授聽得懂，但現在還聽到陳建仁說「我們國軍絕對沒有問題！」，他痛批「如果都用這種方式回答，那人家怎麼跟你討論？」

郭正亮說，烏克蘭的空防如果只能撐到5月，那是很嚴重的事，就會造成俄羅斯重大誤判，就會決定打到底了，所以真的不要兒戲，五角大廈如果真的有這樣的觀察，台灣如果真的有這一類的缺點，就要趕快去更正，或者看是不是有些軍品還沒到，就趕快補滿。