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日女大生通勤5hrs照顧軟飯爸　拍AV又陪酒！痛罵「像屎一般的家」

▲桃園市張姓男子遭女子指控，2019年3月間在桃園市某摩鐵對其強制性侵得逞，地院法官審理後判處張男無罪。（示意圖／視覺中國CFP）

▲日本一名女大生父親長年無業，還生病無法自理，她一邊照顧父親，每天還得通勤5小時上學，讓她崩潰離家，下海拍AV。（示意圖，與本文無關／視覺中國CFP）

記者張寧倢／編譯

日本北關東一名女子從小學開始父親就失業待在家中，母親拚命工作養育她和姐姐，然而，大學時期父親健康惡化，她往返學校和住家須花上超過5小時車程，還得忍受並照護愛發脾氣的父親，讓她決定逃離「像屎一樣的老家生活」，為了賺錢她下海拍AV，也和其他AV女優一起踏入風俗業。

根據「日刊SPA！」報導，這名女子化名為名越麻巳子，父親從她小學開始就一直在家待業，身為公務員的母親拚命工作養活一家四口，還供她讀高中、大學，但就在她大學三年級時，父親健康不明惡化，只能依靠步行器勉強上廁所，無法獨力生活，而且動不動就愛發脾氣。

名越麻巳子和母親、姐姐3個人商量好要輪流照顧父親，但她上下學單程要2小時40分，往返通勤超過5小時，而且周末她還要打工，大學課業繁忙，怎麼樣都抽不出時間照顧父親，因此產生了離家的念頭。她當時交往的男友也討厭老家並靠著打工脫離家庭，於是名越麻巳子開始尋找高收入兼差，某次看到「出租女友」徵才廣告，應徵後發現遭詐騙，就此開啟了AV女優的工作。

一直很乖巧的名越麻巳子因為討厭父親的緣故，突然行為脫軌，和媽媽、姐姐的關係也變得一言難盡，離家後她持續拍AV賺錢，但升上大四教授開始要求學生的研究成果與求職準備，名越麻巳子沒有時間念書，還得一邊當AV女優，結果遭到教授謾罵等學術霸凌，最終在校內引發輕生未遂的騷動。

名越麻巳子接受醫生建議而休學，結果又和其他AV女優一起進入風俗業，精神疾患加劇，變成「只相信金錢」的人，收入全用在物質享樂，生活相當空洞。不過，和大學時期的男友重新交往後她走出了心理陰霾，意識到自己早就達成了「逃離像屎一般的老家生活」的目標，根本不用勉強工作，決定離開AV經紀公司。疫情期間兩人同居還能減少開銷，現在她每周只工作1到2天，擔任AV臨演和拍攝同人AV，其他時間就在家悠閒生活，「我已經很久沒有感到如此安逸與幸福了。」

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