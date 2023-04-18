　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

女歌手、辣模遭「封嘴割喉」死！最後訊息內容曝　生前已知將遇害

▲▼厄瓜多有3名女子被割喉殺害後，遺棄在埃斯梅拉達斯省的河邊。（圖／翻攝自推特）

▲厄瓜多有3名女子被割喉殺害後，遺棄在埃斯梅拉達斯省的河邊。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

厄瓜多日前有3名年輕女歌手和模特兒被割喉殺害後，遺棄在埃斯梅拉達斯省的河邊，手法之殘忍震驚社會。如今，死者們生前發出的最後一封簡訊內容也陸續被公開，可見這幾名女子生前已隱約感受到自己即將陷入危機，而這些訊息或許能為警方提供關鍵線索。

據《太陽報》報導，厄瓜多22歲的模特兒娜耶莉（Nayeli Tapia）、21歲女歌手尤莉安娜（Yuliana Macias），以及19歲女大生丹尼絲（Denisse Reyna）4月4日相約到海灘遊玩，不料3人卻從此失去了蹤影。即使家屬當晚向警方報案，也無法查出她們是否有和別人相約見面。

2天後，埃斯梅拉達斯河岸（Esmeraldas River）的漁民發現狗不斷嗅聞地面，而且地底也傳來一股惡臭，好奇挖開後驚見遺體，於是立即報警。警方指出，這幾名女孩當時身著泳裝，手被綁起來，嘴巴也被封住，最後更慘遭割喉殺害，懷疑她們生前曾被恐怖虐待，因此立即展開調查。

監視器拍到，3女生前曾和另2名男子見面，因此警方不排除她們的死和這2名男子有關，而且調查人員推測，3名女子可能是5日在基寧德縣（Quininde）的馬林皮亞（Malimpia）農村被殺。當局還找到了一輛用來載送3女前往該處的車輛與一支手機，希望能幫助早日偵破案件。

最近，娜耶莉的妹妹也公開她生前傳送的最後一封訊息內容，只見娜耶莉在4日晚間11時10分給妹妹發去了定位，還告訴妹妹她只是為了以防萬一才傳了這封簡訊。另一名19歲女大生丹尼絲也曾在事發前傳訊息給朋友，告訴對方自己感覺有什麽事情可能要發生了，但如果她遭遇了什麽事，她希望朋友們知道自己很愛對方。

從上述2封訊息內容可見，這幾名女子當時已對自己的人身安全存有疑慮，因此這些訊息或許可以成為警方的關鍵線索。報導稱，娜耶莉發給妹妹的定位正是3名女子的遺體最後被發現的地方。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／打臉曾格爾！ 　 人夫認：有親密接觸
馬國賢放閃親小20歲老婆！首曬合照「完成我的終身大事」
快訊／國軍高階將領最新人事曝　梅家樹接任參謀總長
猴痘潛藏個案恐爆到5月初　羅一鈞說話了
女歌手、辣模「遭割喉陳屍海邊」　生前最後訊息曝
周玉蔻挨告！找證人出庭反被打臉：我們很熟？
他被嘲諷太短！一刀刺死應召女　一審判決出爐
快訊／台灣在WTO告贏印度　提高「資通訊產品關稅案」勝訴

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

不滿「間諜案」調查期間遭俄羈押　華爾街日報記者上訴

快訊／台灣在WTO告贏印度　提高「資通訊產品關稅案」勝訴

女歌手、辣模遭「封嘴割喉」死！最後訊息內容曝　生前已知將遇害

南韓「毒品飲料」犯罪手法曝！中國詐騙組織幕後主導　成員分工合作

台灣對美採購400枚「魚叉飛彈」　中國外交部：嚴重威脅台海和平

毒駕司機「開車猛滑TikTok」　媽送16歲女兒上學遭追撞！活活燒死

員工8成工作交給ChatGPT！　工程師靠AI兼差「賺破1500萬」

英男駭入39國772攝影機！47女「點1連結就淪陷」　脫衣上床全看光

美20歲女「開錯路」誤停別人家門口　恐怖大叔瞄準車內射殺她

襲擊日相岸田動機曝！男嫌不滿「國葬安倍」和舊統一教：違反民主

BLACKPINK再登科切拉！　Jennie、Lisa飆髒話嗨翻

爸假裝教訓兒「借位打手」　米格魯著急阻止保護幼弟

最強春雨！全台連下2天　19、20雨最大防雷擊強風

陸馬戲團2獅子突出籠外　觀眾驚嚇逃竄「跑到掉鞋」

納豆羞喊依依：親愛的老婆❤️　她笑回「我老公是柯震東XD」

貓皇吃肉泥卻舔到爸手指　牠轉身突罵髒話「塞X娘」

劉青雲、鄭秀文「金像獎奪帝后」！　入圍10次首封后...笑唱：等得花兒也謝了

權威名醫顧芳瑜涉詐保　雙手上銬遭警方帶走！

哈林控卜學亮：來弄我的　環島揪小燕姐？「有沒有人性」

小女童池邊餵食「超肥大錦鯉」　影片瘋傳震撼眾人：這是什麼豬

不滿「間諜案」調查期間遭俄羈押　華爾街日報記者上訴

快訊／台灣在WTO告贏印度　提高「資通訊產品關稅案」勝訴

女歌手、辣模遭「封嘴割喉」死！最後訊息內容曝　生前已知將遇害

南韓「毒品飲料」犯罪手法曝！中國詐騙組織幕後主導　成員分工合作

台灣對美採購400枚「魚叉飛彈」　中國外交部：嚴重威脅台海和平

毒駕司機「開車猛滑TikTok」　媽送16歲女兒上學遭追撞！活活燒死

員工8成工作交給ChatGPT！　工程師靠AI兼差「賺破1500萬」

英男駭入39國772攝影機！47女「點1連結就淪陷」　脫衣上床全看光

美20歲女「開錯路」誤停別人家門口　恐怖大叔瞄準車內射殺她

襲擊日相岸田動機曝！男嫌不滿「國葬安倍」和舊統一教：違反民主

鼓鼓當眾激吻宋芸樺！　認了報備女友大元：回家步步為營

「國民背包」JanSport驚傳結束代理！官網關閉　老粉嘆：大學很紅

自強號疾駛而來！小客車卡平交道「保全1動作救命」　驚險畫面曝

無印良品春夏食品打9折！　韓式拌醬、乳酸優格氣泡飲新登場

尚恩曼德斯、卡蜜拉「音樂節重逢」火熱唇交　兩天後友人爆：沒復合！

只要一面牆！醫推「1動作」不駝背了　每天一分鐘練出超美體態

不斷更新／林立雙響砲　桃猿6比0領先兄弟

福原愛被罵爆還能重回演藝圈！揭與電視台高層「特殊關係」：無法拒絕

快訊／打臉登山女神！人夫發聲明認了有親密接觸「我真的好後悔」

看齊41歲林智勝　伍鐸分享眼中的大師兄

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

國際熱門新聞

法航447號空難　駕駛遺言讓人不寒而慄

入獄關3個月！35歲男被蟲子「活活啃死」

即／布林肯：美外交使團在蘇丹遇襲

找跨性別網紅業配　百威母公司市值蒸發1600億

日女大生照顧軟飯爸　下海拍AV又陪酒

遊樂設施高空旋轉突然解體　男瞬間墜崖

他8成工作交給ChatGPT　工程師靠AI兼差

16歲男接弟妹按錯門鈴　被男屋主開槍爆頭

他整理遺物驚見「母親與岳父合照」

南韓去年爆買「LV、香奈兒」破900億銷售額

Apple Card推出「年利率4.15%」存款帳戶

台灣購400枚陸基魚叉飛彈　抵禦中國入侵

女潑水節雨衣遭撕扯　私密處被圍攻

即／台灣在WTO告贏印度　提高資通訊產品關稅案勝訴

更多熱門

相關新聞

河岸挖出比基尼女屍　3女出遊被封嘴割喉死

河岸挖出比基尼女屍　3女出遊被封嘴割喉死

厄瓜多3名年輕女性驚傳失蹤，近來被人發現陳屍在埃斯梅拉達斯河岸(Esmeraldas River)附近一個淺坑中，3具屍體身上穿著泳裝、短褲等輕薄衣物，都遭到綑綁、割喉，嘴巴也被封住，懷疑生前曾被恐怖虐待。

厄瓜多記者收到USB炸彈！　一插電腦就爆炸

厄瓜多記者收到USB炸彈！　一插電腦就爆炸

厄瓜多6.8強震　增至15人罹難

厄瓜多6.8強震　增至15人罹難

厄瓜多祕魯強震　北市消防局特搜隊整備待援

厄瓜多祕魯強震　北市消防局特搜隊整備待援

厄瓜多強震！主持人節目錄一半「驚聲尖叫」

厄瓜多強震！主持人節目錄一半「驚聲尖叫」

關鍵字：

厄瓜多Nayeli TapiaYuliana MaciasDenisse Reyna

讀者迴響

熱門新聞

船員才下船　急衝極樂淫窟點23歲「棉花糖妹」交易

快訊／「對發票神器」宣布終止服務！一票用戶震驚

鏡頭還在拍！24歲正妹上真人秀「蓋被遭性侵」

好市多神級玩具大降價！家長搶翻

女星一轉身「巨胸狂冒青筋」！

賀軍翔妹結婚了！兄妹高顏值合照

牛仔褲已退流行？網：韓國歐巴都「這樣穿」

《全明星》晏柔中懷孕了！　男友甜曬超音波照「達成生活新共識」

最強春雨明襲！全台連下3天　最劇時間曝

她公審阿伯狂看短裙女　全場逆風

麥當勞早餐限定「雙層麥香魚」回來了

法航447號空難　駕駛遺言讓人不寒而慄

女兵妻約同袍吃鮑魚！綠夫家裡撿威而鋼開吉

必比登牛肉湯送錯　老闆娘摔錢：我收不起

直擊175cm名模女星拍戲「當街跨坐」

更多

最夯影音

更多
BLACKPINK再登科切拉！　Jennie、Lisa飆髒話嗨翻

BLACKPINK再登科切拉！　Jennie、Lisa飆髒話嗨翻
爸假裝教訓兒「借位打手」　米格魯著急阻止保護幼弟

爸假裝教訓兒「借位打手」　米格魯著急阻止保護幼弟

最強春雨！全台連下2天　19、20雨最大防雷擊強風

最強春雨！全台連下2天　19、20雨最大防雷擊強風

陸馬戲團2獅子突出籠外　觀眾驚嚇逃竄「跑到掉鞋」

陸馬戲團2獅子突出籠外　觀眾驚嚇逃竄「跑到掉鞋」

納豆羞喊依依：親愛的老婆❤️　她笑回「我老公是柯震東XD」

納豆羞喊依依：親愛的老婆❤️　她笑回「我老公是柯震東XD」

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面