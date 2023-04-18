解放軍現代化速度前所未見！澳外長：台海爆發戰爭是所有人的災難

▲澳洲外交部長黃英賢警告，台海爆發戰爭將是所有人的災難。（圖／CFP）

記者葉睿涵／綜合報導

繼中國在台灣附近舉行了軍事演習、北韓再次試射飛彈後，澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）17日在國家新聞俱樂部（National Press Club）演講時警告，美中等國的戰略競爭日益升級，導致印太地區陷入了數十年來最令人不安的局勢；一旦台海爆發戰爭，那對所有人都是一場災難，因此澳洲必須加强自身軍事實力，以維持相關地區的穩定。

綜合澳洲媒體報導，黃英賢表示，中國最近除了持續增强自身經濟實力外，也正以近一個世紀未見過的速度和規模，實現其軍事現代化的理想，毫不隱藏其戰略意圖；而印太地區在面臨中國武嚇台灣之際，北韓近日再次展開了試射飛彈行動，讓印太地區的緊張局勢升高、增加誤判風險，陷入「數十年來最具挑戰性的情勢」。

有鑒於此，黃英賢警告，各國領導人必須清楚，儘管談論台灣議題將帶來極高熱度，但各國必須抵抗住誘惑，因為相關行為極其危險，「一旦台海爆發戰爭，那對所有人而言都是災難」。黃英賢也點名美中兩國，提醒雙方應合理管控兩國的戰略競爭情勢，而不是為了成為印太地區的霸主展開競爭，因為印太地區不應被任何一個強權國家把持。

黃英賢强調，澳洲在這場權力角力中扮演「降溫」的角色，「我們的任務是降低所有潛在衝突，同時對其他國家施壓，要求他們採取相同的行動」。她藉機為澳洲加強軍事實力辯護，聲稱澳洲有必要加強外交和國防政策，以便獲得更多影響力，讓一些國家難以透過武力或威脅動武來脅迫其他國家，而澳洲加入澳英美聯盟（AUKUS）正是努力之一。