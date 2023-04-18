　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

解放軍現代化速度前所未見！澳外長：台海爆發戰爭是所有人的災難

▲▼澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）。（圖／CFP）

▲澳洲外交部長黃英賢警告，台海爆發戰爭將是所有人的災難。（圖／CFP）

記者葉睿涵／綜合報導

繼中國在台灣附近舉行了軍事演習、北韓再次試射飛彈後，澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）17日在國家新聞俱樂部（National Press Club）演講時警告，美中等國的戰略競爭日益升級，導致印太地區陷入了數十年來最令人不安的局勢；一旦台海爆發戰爭，那對所有人都是一場災難，因此澳洲必須加强自身軍事實力，以維持相關地區的穩定。

綜合澳洲媒體報導，黃英賢表示，中國最近除了持續增强自身經濟實力外，也正以近一個世紀未見過的速度和規模，實現其軍事現代化的理想，毫不隱藏其戰略意圖；而印太地區在面臨中國武嚇台灣之際，北韓近日再次展開了試射飛彈行動，讓印太地區的緊張局勢升高、增加誤判風險，陷入「數十年來最具挑戰性的情勢」。

有鑒於此，黃英賢警告，各國領導人必須清楚，儘管談論台灣議題將帶來極高熱度，但各國必須抵抗住誘惑，因為相關行為極其危險，「一旦台海爆發戰爭，那對所有人而言都是災難」。黃英賢也點名美中兩國，提醒雙方應合理管控兩國的戰略競爭情勢，而不是為了成為印太地區的霸主展開競爭，因為印太地區不應被任何一個強權國家把持。

黃英賢强調，澳洲在這場權力角力中扮演「降溫」的角色，「我們的任務是降低所有潛在衝突，同時對其他國家施壓，要求他們採取相同的行動」。她藉機為澳洲加強軍事實力辯護，聲稱澳洲有必要加強外交和國防政策，以便獲得更多影響力，讓一些國家難以透過武力或威脅動武來脅迫其他國家，而澳洲加入澳英美聯盟（AUKUS）正是努力之一。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
妹子驚醒「我的褲子呢」　老闆友性侵硬拗：她會跟著動
一家8口被控裝病「詐保6508萬」　大逆轉全判無罪
老師穿短裙「跟學生尬舞」　扭電臀洩火辣曲線
ANA認了BUG票有效！　她搶到「1折商務艙」爽翻
快訊／內戰打瘋了！　連美國外交車隊都開火
《全明星》晏柔中懷孕了！　男友甜曬超音波照
沒戴口罩搭捷運！　阿伯下秒「1舉動」讓他呆住了
快訊／民進黨初選民調　新北第一選區人選出爐！
快訊／「對發票神器」宣布終止服務！　用戶震驚

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

瘋玩TikTok苯海拉明挑戰　美13歲少年狂吞6倍藥！全身抽搐倒地慘死

巴拉圭大選月底登場　日經：決定台灣能否保住「南美洲唯一友邦」

女兒是千萬YTR！星媽爆賣「原味內衣」給粉絲　性虐10多名網紅

ChatGPT可投入金融研究！精準分析「股票走勢」　判斷聯準會訊息

快訊／布林肯：美國外交使團在蘇丹遇襲　車隊遭開火

衝浪被詭異大風吹走　17歲女「緊抓衝浪板」海上漂流21小時獲救

解放軍現代化速度前所未見！澳外長：台海爆發戰爭是所有人的災難

16歲少年接弟妹「按錯門鈴」　被84歲男屋主近距離連開2槍爆頭

日女大生通勤5hrs照顧軟飯爸　拍AV又陪酒！痛罵「像屎一般的家」

在紐約經營「秘密警局」！美國逮捕2中國特工　曾涉壓迫異議人士

BLACKPINK再登科切拉！　Jennie、Lisa飆髒話嗨翻

爸假裝教訓兒「借位打手」　米格魯著急阻止保護幼弟

最強春雨！全台連下2天　19、20雨最大防雷擊強風

納豆羞喊依依：親愛的老婆❤️　她笑回「我老公是柯震東XD」

陸馬戲團2獅子突出籠外　觀眾驚嚇逃竄「跑到掉鞋」

貓皇吃肉泥卻舔到爸手指　牠轉身突罵髒話「塞X娘」

劉青雲、鄭秀文「金像獎奪帝后」！　入圍10次首封后...笑唱：等得花兒也謝了

權威名醫顧芳瑜涉詐保　雙手上銬遭警方帶走！

小女童池邊餵食「超肥大錦鯉」　影片瘋傳震撼眾人：這是什麼豬

李多慧下次來台時間曝　粉絲嗨炸瘋搶門票完售

瘋玩TikTok苯海拉明挑戰　美13歲少年狂吞6倍藥！全身抽搐倒地慘死

巴拉圭大選月底登場　日經：決定台灣能否保住「南美洲唯一友邦」

女兒是千萬YTR！星媽爆賣「原味內衣」給粉絲　性虐10多名網紅

ChatGPT可投入金融研究！精準分析「股票走勢」　判斷聯準會訊息

快訊／布林肯：美國外交使團在蘇丹遇襲　車隊遭開火

衝浪被詭異大風吹走　17歲女「緊抓衝浪板」海上漂流21小時獲救

解放軍現代化速度前所未見！澳外長：台海爆發戰爭是所有人的災難

16歲少年接弟妹「按錯門鈴」　被84歲男屋主近距離連開2槍爆頭

日女大生通勤5hrs照顧軟飯爸　拍AV又陪酒！痛罵「像屎一般的家」

在紐約經營「秘密警局」！美國逮捕2中國特工　曾涉壓迫異議人士

美國安永大裁員！砍3000人　諮詢業務部最慘

晏柔中低調戀同門師弟「生日宣布懷孕」！　楊孟霖出道10年曾演爆紅BL

朋友婚後要「和岳父母同住」　他聽完震驚！網見1條件：一切都值得

鼓勵學生創作展演軟實力　世新創辦「世鑫獎」現徵件中

汐止公所最貪小官竟大開口索賄2.3億！無罪改重判10年

瘋玩TikTok苯海拉明挑戰　美13歲少年狂吞6倍藥！全身抽搐倒地慘死

巴拉圭大選月底登場　日經：決定台灣能否保住「南美洲唯一友邦」

女兒是千萬YTR！星媽爆賣「原味內衣」給粉絲　性虐10多名網紅

妹子驚醒問「我的褲子呢」　老闆友淫行曝！硬拗「她會跟著動」

ChatGPT將要有手機板？OpenAI招聘資訊現端倪

蹲下大露性感蕾絲紅丁字褲　路人驚呆掩面：我看了什麼...

國際熱門新聞

入獄關3個月！35歲男被蟲子「活活啃死」

找跨性別網紅業配　百威母公司市值蒸發1600億

即／布林肯：美外交使團在蘇丹遇襲

南韓去年爆買「LV、香奈兒」破900億銷售額

Apple Card推出「年利率4.15%」存款帳戶

遊樂設施高空旋轉突然解體　男瞬間墜崖

台灣購400枚陸基魚叉飛彈　抵禦中國入侵

女潑水節雨衣遭撕扯　私密處被圍攻

新冠變種Arcturus擴散29國　印度日增萬例重推口罩令

美國新研究證實：做好可多活8.9年

日女大生照顧軟飯爸　下海拍AV又陪酒

人妻暈船高富帥被騙　回歸家庭夫跑了

他整理遺物驚見「母親與岳父合照」

G7外長關切台海安全　中國外交部回應了

更多熱門

相關新聞

印尼擬「撤僑35萬人」計畫　江啟臣憂：下一步是否限制勞力輸台？

印尼擬「撤僑35萬人」計畫　江啟臣憂：下一步是否限制勞力輸台？

印尼媒體日前稱當局已為在台印尼人擬定緊急應變計畫，印尼外交部公民保護局主任努格拉哈向中央社表示，這類計劃不只因應台灣最近情勢，印尼在各國的代表處都需按照標準作業程序制定相關計畫。對此，國民黨立委江啟臣17日透過臉書提出隱憂，現在是撤僑計畫，若台海情勢更加險峻，下一步會不會限制勞力輸台？

駐米蘭辦事處開館進度曝光　深化台義經貿交流

駐米蘭辦事處開館進度曝光　深化台義經貿交流

美眾院外委會主席：對台軍售交付太慢

美眾院外委會主席：對台軍售交付太慢

中國今黃海進行「重大軍事活動」 交長：國籍船舶行經會注意訊息

中國今黃海進行「重大軍事活動」 交長：國籍船舶行經會注意訊息

美國務院高官：G7同意對抗中國在台海任何脅迫行動

美國務院高官：G7同意對抗中國在台海任何脅迫行動

關鍵字：

軍武國際軍武大陸軍武中國台灣台海澳洲紐澳要聞美中關係黃英賢

讀者迴響

熱門新聞

船員才下船　急衝極樂淫窟點23歲「棉花糖妹」交易

好市多神級玩具大降價！家長搶翻

牛仔褲已退流行？網：韓國歐巴都「這樣穿」

女星一轉身「巨胸狂冒青筋」！

鏡頭還在拍！24歲正妹上真人秀「蓋被遭性侵」

快訊／「對發票神器」宣布終止服務！一票用戶震驚

賀軍翔妹結婚了！兄妹高顏值合照

她公審阿伯狂看短裙女　全場逆風

必比登牛肉湯送錯　老闆娘摔錢：我收不起

直擊175cm名模女星拍戲「當街跨坐」

雷雨彈來襲全台變天　3天降雨出爐

AV女優絲襪對決！Joeman被新有菜強抱掀暴動

女兵妻約同袍吃鮑魚！綠夫家裡撿威而鋼開吉

「蝦子端上桌」準婆婆怒走人！媒人嗆：婚事免談了

小S招牌短髮突消失！「變溫柔長髮」　網驚呼：好像林志玲

更多

最夯影音

更多
BLACKPINK再登科切拉！　Jennie、Lisa飆髒話嗨翻

BLACKPINK再登科切拉！　Jennie、Lisa飆髒話嗨翻
爸假裝教訓兒「借位打手」　米格魯著急阻止保護幼弟

爸假裝教訓兒「借位打手」　米格魯著急阻止保護幼弟

最強春雨！全台連下2天　19、20雨最大防雷擊強風

最強春雨！全台連下2天　19、20雨最大防雷擊強風

納豆羞喊依依：親愛的老婆❤️　她笑回「我老公是柯震東XD」

納豆羞喊依依：親愛的老婆❤️　她笑回「我老公是柯震東XD」

陸馬戲團2獅子突出籠外　觀眾驚嚇逃竄「跑到掉鞋」

陸馬戲團2獅子突出籠外　觀眾驚嚇逃竄「跑到掉鞋」

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面