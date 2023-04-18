人妻暈船「高富帥」2關鍵驚覺被騙　回歸家庭老公也跑了

記者黃翊婷／綜合報導

日本人妻彩香（化名）與丈夫是青梅竹馬，後來夫妻倆搬到東京打拚，她因此認識比自己大8歲的高富帥男子悠馬（化名），甚至與對方發生不倫戀，後來卻在一次約會後抓包悠馬的學經歷通通都是假的，心寒決定重返家庭，沒想到這時候的她才發現，丈夫竟然也出軌了，最終只好以離婚收場。

▲彩香以為遇到真愛，最後的結局卻是一場「雙重外遇」。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

根據日本媒體《ananweb》報導，25歲的彩香透露，和丈夫一起搬到東京之後，透過交友App結識自稱擁有高學歷、高收入、高身高的悠馬，雖然對方比自己大8歲，但她還是很快就陷入戀情，雙方經常傳訊息聊天，聊到學生時代的話題時，對方傳來一張高中畢業典禮的照片。

彩香提到，因為不需要工作，一整天幾乎都待在家裡，她閒來無事便上網搜尋悠馬讀過的學校，想要更了解「男友」，結果卻發現制服和照片上的不一樣，好奇詢問，得到的答案是「畢業後制服就改變了」，當時她沒有多想，直到有一次兩人一起去約會兜風，明明應該是高富帥的悠馬卻開著一台普通的車子，而不是之前的高級名車。

彩香瞬間聯想到之前的照片事件，進一步追問才知道，悠馬根本不是畢業於名校，也沒有在大公司任職，一切都是騙人的，兩人大吵一架後，她決定分手並回歸家庭，「現在回想起來，奇怪的事情太多了，那時候的我還不懂事，在都市認識一個『不錯的男人』，就偷偷喜歡上他。」

然而，當彩香把目光重新放回家庭，她才驚覺丈夫在不知不覺間也開始晚歸、經常外出，查看LINE對話紀錄，丈夫果然也外遇了，「而且他知道我有外遇」，最終夫妻倆經過溝通，認為這段婚姻已經無法修復，只好離婚。

彩香無奈表示，離婚之後她選擇留在東京，目前正在一邊找工作，一邊適應一個人的生活，經過這次事件她明白了很多事情，也希望透過自身經驗分享，奉勸大家不要因為一個「失誤」而錯失真正重要的東西。