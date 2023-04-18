　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

三星擬用Bing取代Google！　消息一出Alphabet股價重挫4％

▲Google Alphabet。（圖／路透社）

▲Google受到Bing挑戰，Alphabet股價下跌。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

南韓手機製造商三星電子傳出，考慮將默認搜尋引擎設為微軟旗下的Bing，取代長久以來霸占市場的Google。消息一出，Google母公司Alphabet股價於17日應聲下跌4％。

這項消息最先由《紐約時報》於周末報導，搜尋引擎Bing在整合ChatGPT技術並推出後，受到歡迎而增加了大量訪問數，已經對擁有每年1620億美元搜尋引擎業務的Google形成不容小覷的挑戰。

報導引述內部消息指出，由於Google每年與三星的年度合約能賺進約30億美元的收益，因此消息一出讓內部出現恐慌。Google和蘋果也簽署類似合約，但收益更大，達到200億美元，將於今年續約。

Google接受路透社訪問時回應，該公司正致力於發展為搜尋引擎帶來新的AI功能，但沒有評論和三星的合作關係。三星則是未回應置評請求。

Google多年來占據搜尋引擎市場份額超過80％，但華爾街投資人擔心，在這場快速發展的AI大戰中，Google可能落後微軟。

Alphabet年初推出AI聊天機器人「Bard」，卻因為在發表影片中分享了錯誤的資訊，導致發表會「翻車」，2月8日當天市值瞬間蒸發了1000億美元。到了周一（17日），又因為三星「移情別戀」的傳聞，導致公司股價再下跌至104.90美元，市值又掉了500億美元，終場回到109.97美元，跌幅2.66％，與此同時微軟股價上漲近1％。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
今、明最後買進日！53檔股東會紀念品　開發金晶鑽杯亮相
曾格爾辯「沒防護吃胃藥」　元配深夜66字回擊：邪惡如魔鬼
阿雅變身「禪學講師」！　驚人近況曝光
快訊／上班注意　國1「2車追撞」回堵中
印尼正在擬定「在台35萬人」撤僑計畫　外交部回應
直擊175cm名模女星「當街跨坐」挑逗　超辣身材被看光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

市價133億元古柯鹼漂海面！　義大利查獲史上最大毒品走私案

美軍證實擊斃IS領導人！　直升機閃電突襲敘北

三星擬用Bing取代Google！　消息一出Alphabet股價重挫4％

馬斯克挑戰OpenAI！　宣布推出「TruthGPT」

蘇丹內亂第3天　聯合國：造成近200死1800傷

美國務院高官：G7同意對抗中國在台海任何脅迫行動

德外長：對中關係去風險化　台海降溫G7有共識

台灣軍購400枚陸基魚叉飛彈　抵禦中國入侵

觀察財報結果　道指收漲百點、台積電ADR漲0.91%%

紐約檢調逮捕2華裔男　涉嫌運作中國海外警察局

BLACKPINK再登科切拉！　Jennie、Lisa飆髒話嗨翻

爸假裝教訓兒「借位打手」　米格魯著急阻止保護幼弟

最強春雨！全台連下2天　19、20雨最大防雷擊強風

納豆羞喊依依：親愛的老婆❤️　她笑回「我老公是柯震東XD」

貓皇吃肉泥卻舔到爸手指　牠轉身突罵髒話「塞X娘」

劉青雲、鄭秀文「金像獎奪帝后」！　入圍10次首封后...笑唱：等得花兒也謝了

陸馬戲團2獅子突出籠外　觀眾驚嚇逃竄「跑到掉鞋」

權威名醫顧芳瑜涉詐保　雙手上銬遭警方帶走！

小女童池邊餵食「超肥大錦鯉」　影片瘋傳震撼眾人：這是什麼豬

李多慧下次來台時間曝　粉絲嗨炸瘋搶門票完售

市價133億元古柯鹼漂海面！　義大利查獲史上最大毒品走私案

美軍證實擊斃IS領導人！　直升機閃電突襲敘北

三星擬用Bing取代Google！　消息一出Alphabet股價重挫4％

馬斯克挑戰OpenAI！　宣布推出「TruthGPT」

蘇丹內亂第3天　聯合國：造成近200死1800傷

美國務院高官：G7同意對抗中國在台海任何脅迫行動

德外長：對中關係去風險化　台海降溫G7有共識

台灣軍購400枚陸基魚叉飛彈　抵禦中國入侵

觀察財報結果　道指收漲百點、台積電ADR漲0.91%%

紐約檢調逮捕2華裔男　涉嫌運作中國海外警察局

康軒課本「土豆=馬鈴薯」　台大教授舉1詞：文化侵略？

曾格爾辯「沒防護吃胃藥」　元配深夜66字回擊：邪惡如魔鬼

今、明最後買進日！53檔股東會紀念品　開發金晶鑽杯亮相

快訊／高雄鳳山民宅3F「神明廳竄火」！警消出動32人佈線搶救

「TOYOTA RAV4引擎」給了Mazda！CX-50油電將登場　售價百萬有找

市價133億元古柯鹼漂海面！　義大利查獲史上最大毒品走私案

搭車脫口罩「做這事恐染猴痘」　台大醫示警：世上沒有零風險的事

快訊／上班注意　國1「2車追撞」回堵中

只有5天！超商咖啡飲品「第2杯10元」　借循環杯豪送點數10點

全台人口成長前5區出列　龜山奪冠！房價跟漲14.8%

客廳上演高清無碼「交疊69姿勢」　媽看監視器崩潰：沒一隻正常的

國際熱門新聞

入獄關3個月！35歲男被蟲子「活活啃死」

找跨性別網紅業配　百威母公司市值蒸發1600億

Apple Card推出「年利率4.15%」存款帳戶

遊樂設施高空旋轉突然解體　男瞬間墜崖

南韓去年爆買「LV、香奈兒」破900億銷售額

台灣購400枚陸基魚叉飛彈　抵禦中國入侵

女潑水節雨衣遭撕扯　私密處被圍攻

新冠變種Arcturus擴散29國　印度日增萬例重推口罩令

美國新研究證實：做好可多活8.9年

G7外長關切台海安全　中國外交部回應了

斯洛伐克米格機援烏　俄反普丁人士遭判25年

即／馬斯克史上最大火箭發射任務　宣告暫停

歐盟將討論烏克蘭穀物禁入令

觀察財報結果　道指收漲百點

更多熱門

相關新聞

法拉利與Samsung顯示器合作

法拉利與Samsung顯示器合作

法拉利（Ferrari）近日與南韓三星（Samsung）宣布合作，三星將為法拉利新車提供車載資訊娛樂系統、遠端資訊處理及進階駕駛輔助系統，其中還包括OLED技術等。

Google、臉書入列！蘋果印度設點　點名22家「競爭企業」

Google、臉書入列！蘋果印度設點　點名22家「競爭企業」

Google涉壟斷在韓遭罰9.7億元

Google涉壟斷在韓遭罰9.7億元

全民來舉報！臉書、Google詐騙廣告氾濫　邱顯智籲成立線上檢舉平台

全民來舉報！臉書、Google詐騙廣告氾濫　邱顯智籲成立線上檢舉平台

三星減產放送利多　晶豪科盤中亮燈漲停、記憶體族群樂翻

三星減產放送利多　晶豪科盤中亮燈漲停、記憶體族群樂翻

關鍵字：

GoogleAlphabet三星Samsung

讀者迴響

熱門新聞

船員才下船　急衝極樂淫窟點23歲「棉花糖妹」交易

好市多神級玩具大降價！家長搶翻

牛仔褲已退流行？網：韓國歐巴都「這樣穿」

女星一轉身「巨胸狂冒青筋」！

雷雨彈來襲全台變天　3天降雨出爐

必比登牛肉湯送錯　老闆娘摔錢：我收不起

小S招牌短髮突消失！「變溫柔長髮」　網驚呼：好像林志玲

全台防劇烈天氣！　雨最大時間曝

「蝦子端上桌」準婆婆怒走人！媒人嗆：婚事免談了

面試被刷掉！她不甘心「去信問原因」竟反轉結局

李多慧一回韓「台灣限動全消失」！網掀背後原因

她公審阿伯狂看短裙女　全場逆風

女兵妻約同袍吃鮑魚！綠夫家裡撿威而鋼開吉

最強春雨明襲！全台連下3天　最劇時間曝

入獄關3個月！35歲男被蟲子「活活啃死」

更多

最夯影音

更多
BLACKPINK再登科切拉！　Jennie、Lisa飆髒話嗨翻

BLACKPINK再登科切拉！　Jennie、Lisa飆髒話嗨翻
爸假裝教訓兒「借位打手」　米格魯著急阻止保護幼弟

爸假裝教訓兒「借位打手」　米格魯著急阻止保護幼弟

最強春雨！全台連下2天　19、20雨最大防雷擊強風

最強春雨！全台連下2天　19、20雨最大防雷擊強風

納豆羞喊依依：親愛的老婆❤️　她笑回「我老公是柯震東XD」

納豆羞喊依依：親愛的老婆❤️　她笑回「我老公是柯震東XD」

貓皇吃肉泥卻舔到爸手指　牠轉身突罵髒話「塞X娘」

貓皇吃肉泥卻舔到爸手指　牠轉身突罵髒話「塞X娘」

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面