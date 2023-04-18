三星擬用Bing取代Google！　消息一出Alphabet股價重挫4％

▲Google受到Bing挑戰，Alphabet股價下跌。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

南韓手機製造商三星電子傳出，考慮將默認搜尋引擎設為微軟旗下的Bing，取代長久以來霸占市場的Google。消息一出，Google母公司Alphabet股價於17日應聲下跌4％。

這項消息最先由《紐約時報》於周末報導，搜尋引擎Bing在整合ChatGPT技術並推出後，受到歡迎而增加了大量訪問數，已經對擁有每年1620億美元搜尋引擎業務的Google形成不容小覷的挑戰。

報導引述內部消息指出，由於Google每年與三星的年度合約能賺進約30億美元的收益，因此消息一出讓內部出現恐慌。Google和蘋果也簽署類似合約，但收益更大，達到200億美元，將於今年續約。

Google接受路透社訪問時回應，該公司正致力於發展為搜尋引擎帶來新的AI功能，但沒有評論和三星的合作關係。三星則是未回應置評請求。

Google多年來占據搜尋引擎市場份額超過80％，但華爾街投資人擔心，在這場快速發展的AI大戰中，Google可能落後微軟。

Alphabet年初推出AI聊天機器人「Bard」，卻因為在發表影片中分享了錯誤的資訊，導致發表會「翻車」，2月8日當天市值瞬間蒸發了1000億美元。到了周一（17日），又因為三星「移情別戀」的傳聞，導致公司股價再下跌至104.90美元，市值又掉了500億美元，終場回到109.97美元，跌幅2.66％，與此同時微軟股價上漲近1％。