最愛買精品不是中國　這國爆買「LV、香奈兒」破900億銷售額

▲南韓去年爆買LV、香奈兒、愛馬仕等精品，人均消費世界第一。（示意圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

2022年三大精品品牌愛馬仕（Hermès）、Louis Vuitton（LV）和香奈兒（Chanel）在南韓創下30億美元（約新台幣916億）的銷售額，另外統計數據也顯示，南韓在2021年是是第七大奢侈品市場，但是人均奢侈品支出高達325 美元排名世界第一。

南韓《中央日報》報導指出，根據三大品牌南韓分公司4月16日的會計稽核報告，總銷售額30億美元同比增長 22%，其中LV銷售額最高，去年營收增加15%達到1.69兆韓元，香奈兒營收成長30%達到1.59兆韓元，愛馬仕營收也成長23%達到6,502億韓元。

2022 年，南韓的奢侈品市場在 Covid-19 大流行之後，因為無法出國旅行而快速增長。在正常情況下，南韓人會在海外購買奢侈品，因為那裡的奢侈品往往更便宜，尤其是在免稅店所購得的奢侈品。

根據全球市場研究公司 Euromonitor 的數據，南韓是第七大奢侈品市場，到 2021 年每年價值約 141.6 億美元（約新台幣4300億）。

但是人均奢侈品支出南韓則是世界上第一。根據摩根士丹利（Morgan Stanley）的數據， 2022 年，南韓人在個人奢侈品上的總支出達到人均 325 美元（約新台幣9900），超過美國的 280 美元（約新台幣8500）和中國的 55 美元（約新台幣1600）。