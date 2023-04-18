AV女優絲襪對決！Joeman被「最強美腿」強抱掀暴動　女友冷回14字

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AV女優絲襪對決！Joeman被「最強美腿」新有菜強抱掀暴動　女友冷回14字

▲Joeman最新一集「Joe是要對決」邀請日本人氣AV女優新有菜（右）、櫻空桃（左）。（圖／翻攝自Joeman臉書、YT）

▲Joeman最新一集「Joe是要對決」邀請日本人氣AV女優新有菜（左）、櫻空桃（右）。（圖／翻攝自Joeman臉書）

記者閔文昱／綜合報導

Joeman頻道影片主題多元，尤其「Joe是要對決」更是時常引起熱烈討論的單元，最新一集邀請日本人氣AV女優「最強美腿」新有菜（橋本有菜）、「神之美乳」櫻空桃拍攝「絲襪對決」企劃，不料影片一開始，新有菜就大方上前擁抱Joeman，讓Joeman頓時害羞得不知所措，緊張的反應笑翻眾人。

新有菜與櫻空桃日前來台出席成人展行前記者會，而最新一集的「Joe是要對決」2人也驚喜現身，其中新有菜在出場時就大方獻給Joeman一個擁抱，讓節目製作人看了不禁笑虧Joeman「你是不是太爽了啊！」除此之外，Joeman也在節目中向新有菜告白，「我仰慕妳很久了，陪伴我很多的歲月」，最後還不忘強調「拜託妮婭不要看到這段。」

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▲Joeman最新一集「Joe是要對決」邀請日本人氣AV女優新有菜（右）、櫻空桃（左）。（圖／翻攝自Joeman臉書、YT）

▲新有菜大方獻上擁抱，讓Joeman瞬間爽翻。（圖／翻攝自YT／Joeman，下同）

影片一出，馬上吸引眾多網友關注，紛紛留言「九妹這集居然時長6個小時，太厲害了」、「看來這集是Joe是要處決了」、「這部影片前：我覺得Joeman慢慢活成以前討厭的大人…這部影片後：我以後要成為像Joeman這樣的男人！」、「這陣容太誇張了啦」、「難怪不放預告，這集太香了」、「從今天起Joeman就是我大哥了，請收下我的膝蓋」。

▲Joeman最新一集「Joe是要對決」邀請日本人氣AV女優新有菜、櫻空桃。（圖／翻攝自Joeman臉書、YT）

Joeman也在個人IG分享與新有菜和櫻空桃的合照，還笑稱自己與新有菜合照時「爽到忘記張開眼睛！」不料貼文發出後，女友妮婭也現身留言「跟我拍照好像都沒有笑這麼開心（？」再度笑翻不少網友。

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