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歐盟將討論烏克蘭「穀物禁入令」　烏尋求波蘭先開放過境

▲▼雖然在戰爭期間，烏克蘭小麥收成仍高於預期。（圖／達志影像／美聯社）

▲歐盟將討論烏克蘭「穀物禁入令」。（圖／達志影像／美聯社） 

文／中央社

一位歐洲聯盟（EU）高階官員今天表示，歐盟成員國駐布魯塞爾大使將於本週集會，討論波蘭和匈牙利禁止烏克蘭穀物和食品進口。烏克蘭將尋求波蘭先開放穀物和食品過境。

路透社報導，這位匿名的歐盟官員表示，由於全球糧食價格及需求低迷，這些穀物將留在歐盟內，而不是往外出售。穀物供過於求的情況在選舉年成為波蘭執政黨「法律正義黨」（PiS）的政治問題。

官員指出：「我們期待波蘭和匈牙利提供一些解釋，歐盟執行委員會（European Commision）也將有所反應。」官員提到，這項議題在最近一次歐盟國家領導人高峰會中，已被斯洛伐克和羅馬尼亞等國提出，「這是一個問題，我們希望歐盟執委會能就此提出解決方案」。

烏克蘭農業政策與食品部部長索爾斯基（Mykola Solskyi）表示，今天在華沙的會談中，基輔將以重新開放烏克蘭食物和穀物過境波蘭作為談判的第一步。

俄羅斯入侵烏克蘭並封鎖了黑海部分港口後，大量烏克蘭穀物因物流瓶頸滯留在中歐國家，對當地農民的農產價格與銷售造成衝擊，這是因為來自烏克蘭的穀物價格較歐盟出產的穀物便宜。

波蘭15號晚間生效的禁令包括禁止烏克蘭穀物和其他食品過境波蘭。當地官員表示，這是為建立一個確保貨物只通過波蘭，而不是最終進入當地市場的系統。

索爾斯基在烏克蘭農業政策與食品部發布於通訊軟體Telegram的評論中說：「數字顯示，（從烏克蘭）越界進入波蘭的食品，約占烏克蘭出口食品的10%。」

波蘭外交部次長雅布隆斯基（Pawel Jablonski）接受RMF電台採訪時表示：「最終的目標並非無限期的實施進口禁令，而是確保從烏克蘭出口的穀物能到達（它的目的地）。」

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