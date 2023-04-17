　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

Apple Card推出「年利率4.15%」存款帳戶　用iPhone就能開戶

▲▼Apple Card推出「年利率4.15%」存款帳戶。（圖／翻攝自Apple官網）

▲Apple Card推出「年利率4.15%」存款帳戶。（圖／翻攝自Apple官網） 

記者林彥臣／綜合報導

Apple 表示與高盛銀行（Goldman Sachs）合作推出了 Apple Card 儲蓄帳戶，年利率可達 4.15%。Apple 表示，它沒有手續費、最低存款或餘額要求，用戶可以透過 iPhone 上的錢包APP設置並且管理帳戶。

Apple官網17日發文指出，Apple Pay和 Apple Wallet副總裁貝利（Jennifer Bailey）表示，「儲蓄帳戶幫助我們的用戶，從他們最喜歡的Apple Card福利—Daily Cash中獲得更多價值，同時為他們提供一種每天存錢的簡單方法。」

貝利說，「我們的目標是打造工具，幫助用戶過著更健全的財務生活，並將儲蓄帳戶建置到錢包中的Apple Card。」

在設置儲蓄帳戶後，用戶未來賺取的所有Daily Cash將自動存入該帳戶。Daily Cash目的地也可以隨時變更，並且Daily Cash用戶可以賺取多少沒有限制。

為了進一步增加儲蓄，用戶可以透過關聯的銀行帳戶，或從他們的Apple Cash餘額中，向他們的儲蓄帳戶存入額外資金。

用戶還可以隨時通過儲蓄儀表板，追蹤帳戶餘額或提取資金，方法是將資金轉移到關聯的銀行賬戶，或他們的 Apple Cash 卡，無需支付任何費用。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
「飛機上3食物」比空調更容易脫水！　一飲品害肚子痛

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

斯洛伐克「米格機」援烏克蘭　俄國反普丁異議人士遭判25年

歐盟將討論烏克蘭「穀物禁入令」　烏尋求波蘭先開放過境

Apple Card推出「年利率4.15%」存款帳戶　用iPhone就能開戶

中國間諜被控收買澳洲商人　換取AUKUS與鋰礦情資

快訊／馬斯克「史上最大火箭」星艦發射任務　突宣告暫停

馬斯克打造「史上最大火箭」 SpaceX星艦　預計今晚發射

岸田遇襲案犯嫌「還帶水果刀」　日媒：企圖視情況選擇襲擊方法

波蘭禁「烏克蘭穀物」進口　歐盟：不接受單方貿易行動

猴痘疫調難！韓醫警告「女性也會感染」：雙性戀者確診後果不堪設想

科切拉音樂節爆意外！女舞者從6m高空重摔墜地　躺在地上一動不動

爸假裝教訓兒「借位打手」　米格魯著急阻止保護幼弟

最強春雨！全台連下2天　19、20雨最大防雷擊強風

BLACKPINK再登科切拉！　Jennie、Lisa飆髒話嗨翻

貓皇吃肉泥卻舔到爸手指　牠轉身突罵髒話「塞X娘」

納豆羞喊依依：親愛的老婆❤️　她笑回「我老公是柯震東XD」

劉青雲、鄭秀文「金像獎奪帝后」！　入圍10次首封后...笑唱：等得花兒也謝了

小女童池邊餵食「超肥大錦鯉」　影片瘋傳震撼眾人：這是什麼豬

權威名醫顧芳瑜涉詐保　雙手上銬遭警方帶走！

李多慧下次來台時間曝　粉絲嗨炸瘋搶門票完售

陸馬戲團2獅子突出籠外　觀眾驚嚇逃竄「跑到掉鞋」

斯洛伐克「米格機」援烏克蘭　俄國反普丁異議人士遭判25年

歐盟將討論烏克蘭「穀物禁入令」　烏尋求波蘭先開放過境

Apple Card推出「年利率4.15%」存款帳戶　用iPhone就能開戶

中國間諜被控收買澳洲商人　換取AUKUS與鋰礦情資

快訊／馬斯克「史上最大火箭」星艦發射任務　突宣告暫停

馬斯克打造「史上最大火箭」 SpaceX星艦　預計今晚發射

岸田遇襲案犯嫌「還帶水果刀」　日媒：企圖視情況選擇襲擊方法

波蘭禁「烏克蘭穀物」進口　歐盟：不接受單方貿易行動

猴痘疫調難！韓醫警告「女性也會感染」：雙性戀者確診後果不堪設想

科切拉音樂節爆意外！女舞者從6m高空重摔墜地　躺在地上一動不動

快訊／中國海事局發航行警告　預告黃海18日有「重大軍事活動」

「灰姑娘玻璃鞋」過12點怎沒消失？故事Bug成靈感⋯Netflix將改編

斯洛伐克「米格機」援烏克蘭　俄國反普丁異議人士遭判25年

鄉村Kobe成季後賽奇兵！詹皇不意外　專家估湖人得砸30億留人

李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發

相關新聞

即／馬斯克史上最大火箭發射任務　宣告暫停

即／馬斯克史上最大火箭發射任務　宣告暫停

由馬斯克（Elon Musk）旗下公司SpaceX所打造的史上最大型火箭「星艦（Starship）」，預計在美東時間17日上午9時（台灣時間17日晚間9時）進行發射任務，宣告任務暫停。

馬斯克打造史上最大火箭預計今晚發射

馬斯克打造史上最大火箭預計今晚發射

科切拉音樂節女舞者從6m高空重摔墜地

科切拉音樂節女舞者從6m高空重摔墜地

親俄帳號擴散美機密　揪出美軍前女士官

親俄帳號擴散美機密　揪出美軍前女士官

男在家門口遇黑熊「對看3秒」結局超意外

男在家門口遇黑熊「對看3秒」結局超意外

關鍵字：

AppleApple Card利率4.15%iPhone北美要聞

讀者迴響

最夯影音

更多
爸假裝教訓兒「借位打手」　米格魯著急阻止保護幼弟

爸假裝教訓兒「借位打手」　米格魯著急阻止保護幼弟
最強春雨！全台連下2天　19、20雨最大防雷擊強風

最強春雨！全台連下2天　19、20雨最大防雷擊強風

BLACKPINK再登科切拉！　Jennie、Lisa飆髒話嗨翻

BLACKPINK再登科切拉！　Jennie、Lisa飆髒話嗨翻

貓皇吃肉泥卻舔到爸手指　牠轉身突罵髒話「塞X娘」

貓皇吃肉泥卻舔到爸手指　牠轉身突罵髒話「塞X娘」

納豆羞喊依依：親愛的老婆❤️　她笑回「我老公是柯震東XD」

納豆羞喊依依：親愛的老婆❤️　她笑回「我老公是柯震東XD」

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面