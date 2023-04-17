岸田遇襲案 犯嫌「還帶水果刀」　日媒：企圖視情況選擇襲擊方法

▲岸田前往和歌山市漁港助選，一名黑衣男子投擲煙霧彈被逮。（圖／路透）



文／中央社

日本首相岸田文雄15日輔選時遭一名男性犯嫌丟擲爆裂物，日本媒體今天報導，警方透露，犯嫌當時還攜帶一把水果刀。

法新社報導，岸田文雄在15日的攻擊中沒有受到傷害。岸田當天在日本西部和歌山市雜賀崎漁港輔選活動發表演講前不久，一名男性犯嫌向他丟擲一枚疑似管狀炸彈。

共同社今天報導，警方透露，犯嫌當時身上還有一把水果刀，刀刃長度約13公分，是在他攜帶的包中發現。共同社指出，這意味犯嫌準備了爆裂物以外的凶器，可能企圖視現場情況選擇襲擊岸田的方法。

警方昨天花了8個多小時搜查這名24歲、名為木村隆二的犯嫌住家，警方擔心可能有爆裂物威脅而暫時疏散了附近居民。

和歌山警方拒絕評論這些報導。

日本放送協會（NHK）報導，在犯嫌家中發現疑似火藥以及管狀物和工具，調查人員現在認定犯嫌投擲的爆裂物是自製的。

調查人員正在分析木村隆二的電話和電腦以尋找線索，但他至今拒絕說明這次攻擊的動機。

根據日本媒體報導，木村隆二今天已從當地警察局移送至和歌山檢察官辦公室。檢察官辦公室拒絕評論這項報導。

日本放送協會播出的影片顯示，木村隆二坐在一輛警車的後座，在移送過程中眼睛直視前方。

木村隆二目前以涉嫌武力妨礙公務的罪名被捕。