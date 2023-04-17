　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

猴痘疫調難！韓醫警告「女性也會感染」：雙性戀者確診後果不堪設想

▲▼全球各地出現猴痘病例。（圖／路透）

▲南韓猴痘本土病例開始增加。（示意圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓自從本月8日通報第6起猴痘（MPOX）病例、並因其無海外旅遊史，而將之定調為首起南韓本土病例，至今已累計13例，光是今（17）日就一口氣通報3例，且確定2例互為感染關係。對此，南韓醫師警告，雖然南韓猴痘病例大部分來自男性同性戀族群，但仍不排除透過「雙性戀者」，導致女性感染的可能。

根據《韓聯社》，南韓疾病管理廳17日通報3起猴痘病例，遭到感染的3人在3個月內皆無海外旅遊史，且在疫調後確定暴露在南韓國內的感染風險，因此被視為本土感染，目前南韓防疫當局正透過進行疫調工作，來協助釐清感染途徑和危險因素。

第11例為居住在首爾的韓籍人士，感染猴痘後出現喉嚨痛、皮膚病變等症狀，醫療團隊14日向保健所（衛生所）通報，經篩檢後確診。

第12、13例則為居住在慶尚南道的韓籍人士。第12例14日出現皮膚病變、疼痛等疑似症狀後，向疾病管理廳諮詢篩檢事宜，並於隔天篩檢後確診；至於第13例，則是在第12例的疫調過程中揪出來的卻診者，該例同樣出現皮膚病變等症狀，同樣於15日確診。

▲▼感染猴痘後身體各部位皆有可能會出現疹子，包括臉、嘴、手、腳、胸部，以及肛門或生殖器附近。（圖／南韓疾病管理廳）

▲感染猴痘後身體各部位皆有可能會出現疹子，包括臉、嘴、手、腳、胸部，以及肛門或生殖器附近。（圖／南韓疾病管理廳）

根據韓媒《Money Today》，南韓嘉泉大學吉醫院感染內科教授嚴仲植（엄중식，音譯）就直接點出女性也有感染、確診的可能性，因為猴痘最普遍的傳染途徑為親密接觸（性接觸）、皮膚接觸，「目前為止，從我國（南韓）的猴痘發病現況來看，其主要特徵為疫情在男性同性戀者族群間流傳，主要透過男性精液等體液感染。」

嚴仲植強調，「男性性少數族群被歸類為猴痘傳染高風險族群，因此政府如何制定防堵感染擴散的戰略，可謂非常重要。儘管因為社會對於性少數族群的偏見、標籤，使得政府在公布傳染途徑和相關疫調時用詞相當謹慎，但為了全國民眾的健康安全著想，還是得明確傳達相關資訊。」

嚴仲植點出女性感染猴痘的可能性，「一旦雙性戀者感染猴痘，屆時疫情擴散的速度恐怕比現在還要更快、更危險。」

不過也無須過度恐慌猴痘的傳播。嚴仲植分析，其實一般而言只要不是性少數族群，在正常的生活情況下並不需要特別費心防範感染猴痘，只需要透過戴口罩、洗手、遵守咳嗽禮儀等來防範感染新冠肺炎、流感、呼吸道融合病毒（RSV）等疾病。

另外，雖然猴痘也能透過接觸呼吸道分泌物傳染，但飛沫傳染的風險其實比新冠肺炎等呼吸道傳染病還要低。

►南韓爆發首例猴痘「本土感染」！ 憂男性「特殊連結」藏匿疫情

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／兆豐金配息出爐！　50多萬股民笑了
快訊／台南小學生等公車「換3種姿勢」　交通局公運處說話了
猴痘疫調難！醫警告「女性也會感染」：雙性戀者確診後果不堪設想
蕭煌奇突炫「來牽新車」！網刷爆8000留言：末班車要開了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

岸田遇襲案 犯嫌「還帶水果刀」　日媒：企圖視情況選擇襲擊方法

波蘭禁「烏克蘭穀物」進口　歐盟：不接受單方貿易行動

猴痘疫調難！韓醫警告「女性也會感染」：雙性戀者確診後果不堪設想

科切拉音樂節爆意外！女舞者從6m高空重摔墜地　躺在地上一動不動

德國警告「軍事介入」台灣後果嚴重　汪文斌：台灣是中國人的事

親俄帳號「大力擴散」美機密　揪出美軍前女士官！自稱頓巴斯女孩

反對侵烏、批評普丁「犯叛國罪」　俄異議人士卡拉姆札重判25年

頂38°C烈日熱死人！　印度戶外頒獎典禮11人中暑喪命

丟爆裂物攻擊岸田！24歲男嫌國中「個性大變」　父親常大吼大叫

夫妻在家自製斷頭台「把自己斬首」　人頭滾火壇中獻祭邪教

婚禮被CUE！她「愛唱不唱」　下秒高音+拉MIC友模仿嘲諷

李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發

台灣選手赴韓選秀遭嗆「去學韓文」　2PM祐榮重話：請反省..他台上哭了

悲劇...友結訓嗨翻狂奔　下秒被腳絆倒翻一圈XD

孫測試臨場反應能力！ 騙不倒阿嬤只好耍詐XD

擎天崗遊客轉頭認真巴庫　下秒仍撞後方車路人看傻

侯佩岑喝ㄎㄧㄤ狂盧「不想回家」XD　唐綺陽曝直播後實況：好可愛♥️

辣妹舞者記錄跳舞日常　站上吉普車頂遶境拜廟

家犬躺車道曬太陽遭輾腳　飼主PO網卻逆風：沒牽繩

男3度穿警察制服路上晃　正牌警勸循正常管道考試

岸田遇襲案 犯嫌「還帶水果刀」　日媒：企圖視情況選擇襲擊方法

波蘭禁「烏克蘭穀物」進口　歐盟：不接受單方貿易行動

猴痘疫調難！韓醫警告「女性也會感染」：雙性戀者確診後果不堪設想

科切拉音樂節爆意外！女舞者從6m高空重摔墜地　躺在地上一動不動

德國警告「軍事介入」台灣後果嚴重　汪文斌：台灣是中國人的事

親俄帳號「大力擴散」美機密　揪出美軍前女士官！自稱頓巴斯女孩

反對侵烏、批評普丁「犯叛國罪」　俄異議人士卡拉姆札重判25年

頂38°C烈日熱死人！　印度戶外頒獎典禮11人中暑喪命

丟爆裂物攻擊岸田！24歲男嫌國中「個性大變」　父親常大吼大叫

夫妻在家自製斷頭台「把自己斬首」　人頭滾火壇中獻祭邪教

李帝勳是理想型！　《模範計程車》表藝珍羞認：見面以後更喜歡了

新北行動治理前進樹林　侯友宜與里長面對面解決地方問題

新店中安大橋更換LED路燈　4／17起夜間分階段封閉匝道

獨／恐怖影片！台中女行人被闖紅燈車撞飛重傷　3人驚險逃劫

岸田遇襲案 犯嫌「還帶水果刀」　日媒：企圖視情況選擇襲擊方法

國人搶出國、外國客不來！馬祖導遊曝：解封後「離島觀光逆成長」

快訊／兆豐金配息1.32元！現金殖利率逾3%　50多萬股民笑了

台南小學生等公車「換3種姿勢」　交通局公運處說話了

身體有「7種安靜徵兆」恐慢性發炎！　醫示警：不理害4病纏身

6000郵局開放領現　首日逾50萬人拿到！

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

國際熱門新聞

找跨性別網紅業配　百威母公司市值蒸發1600億

女潑水節雨衣遭撕扯　私密處被圍攻

美國新研究證實：做好可多活8.9年

失智婦遭12村民「輪流性侵」　檢方不起訴

渣男網紅！逼妻「吃藥3P」家暴還出軌女員工

即／台男遊日搭觀光船墜河　昏迷5日宣告不治

連續11天不睡覺！英國男：大腦進入新境界

Sony世界攝影大獎　AI生成圖片竟獲優勝

營救紐機師出狀況　印尼軍方6死30失蹤

美國又傳大規模槍擊　至少4死20傷

和尪離婚要療傷！她逼攝影師退4年前婚照費用

誤擊烏克蘭客機奪176命　伊朗10軍人遭判刑

和ChatGPT聊天切記別犯「4大錯誤」

蘇丹內亂逾83死1126傷！叛軍被圍困機場

更多熱門

相關新聞

攻擊岸田！24歲男嫌國中「個性大變」

攻擊岸田！24歲男嫌國中「個性大變」

日本首相岸田文雄15日赴和歌山縣輔選遭投擲爆裂物攻擊，所幸並無受傷，24歲男嫌木村隆二當場被捕，至今不願透露動機。媒體走訪木村過去的鄰居、同學等人，得知他國小時個性開朗，升上國中後卻突然變得孤僻，且父親十分易怒，經常對小孩大吼大叫。

靠俄烏戰發大財！韓軍火商簽單「狂售砲彈」

靠俄烏戰發大財！韓軍火商簽單「狂售砲彈」

日韓召開「安保對話」　討論北韓核武威脅

日韓召開「安保對話」　討論北韓核武威脅

KIA尚麒新莊展示中心開幕

KIA尚麒新莊展示中心開幕

金正恩再缺席太陽節參謁！韓媒：北韓變了

金正恩再缺席太陽節參謁！韓媒：北韓變了

關鍵字：

日韓要聞世界疫情猴痘南韓

讀者迴響

熱門新聞

刮光肛毛！男大生滲屎流湯「黏死屁股」臭到吐

關山嶺山拍到「神秘軍盔男」爆離奇　4天後真相曝光

女星金像獎「唸不出得獎者名」被轟

左轉卡卡…她補油門輾過！下車驚見1女爆頭慘死

女兵妻約同袍吃鮑魚！綠夫家裡撿威而鋼開吉

最強春雨！　「紅通通」預測圖曝

女童餵食「超肥錦鯉」　網震驚：這什麼豬

猴痘傳播難避免！專家2建議自保

癌末媽留潦草遺言　眾人解出6字當場鼻酸

鄭秀文奪影后「竟是穿H&M平價禮服」！網傻了

「蝦子端上桌」準婆婆怒走人！媒人嗆：婚事免談了

長榮航勤拖機出意外！A321機翼撞破波音777飛機機鼻　畫面曝光

獨／顧芳瑜雙手遭上銬　外套遮住被帶走影片曝

直擊張立昂復出上工！

李多慧一回韓「台灣限動全消失」！網掀背後原因

更多

最夯影音

更多
婚禮被CUE！她「愛唱不唱」　下秒高音+拉MIC友模仿嘲諷

婚禮被CUE！她「愛唱不唱」　下秒高音+拉MIC友模仿嘲諷
李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發

李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發

台灣選手赴韓選秀遭嗆「去學韓文」　2PM祐榮重話：請反省..他台上哭了

台灣選手赴韓選秀遭嗆「去學韓文」　2PM祐榮重話：請反省..他台上哭了

悲劇...友結訓嗨翻狂奔　下秒被腳絆倒翻一圈XD

悲劇...友結訓嗨翻狂奔　下秒被腳絆倒翻一圈XD

孫測試臨場反應能力！ 騙不倒阿嬤只好耍詐XD

孫測試臨場反應能力！ 騙不倒阿嬤只好耍詐XD

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面