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親俄帳號「大力擴散」美機密　揪出美軍前女士官！自稱頓巴斯女孩

▲▼網路暱稱為「頓巴斯女孩」（Donbass Devushka）的前美國海軍士官，坦承將美國機密文件擴散至Telegram上。（圖／翻攝自推特）

▲網路暱稱為「頓巴斯女孩」的前美國海軍女士官，坦承將美國機密文件擴散至Telegram上。（圖／翻攝自推特）

記者張寧倢／綜合外電報導

五角大廈機密情報外洩，美國聯邦調查局（FBI）13日逮捕了Discord洩密者、麻州21歲空軍國民兵泰謝拉（Jack Teixeira）。然而，《華爾街日報》獨家報導稱，協助將這些情報大力擴散至Telegram的是一名前美國海軍女士官，她在網路上的暱稱為「頓巴斯女孩」（Donbass Devushka），冒稱自己是立場親俄的東歐人。

據《華爾街》報導，以「頓巴斯女孩」為名在Telegram、Spotify podcast、YouTube、Twitter創設帳號的女子，真名叫做拜爾絲（Sarah Bils），是來自華盛頓州橡港市（Oak Harbor）的37歲前美軍士官，直到2022年11月因健康原因榮譽退伍前，她都還在惠德比島（Whidbey Island）海軍航空兵基地服役，擔任航空電子技士。

▲▼美國外流極機密情報的21歲麻州空軍國民兵成員泰謝拉。（圖／路透）

▲美國外流極機密情報的21歲麻州空軍國民兵成員泰謝拉。（圖／路透）

拜爾絲15日在橡港家中接受採訪時，坦承自己就是「頓巴斯女孩」網路角色的管理員，但是參與頓巴斯女孩帳號經營的，加上她總共有15人，來自世界各地，不過她拒絕透露其他人身分。她強調，「我當然知道最高機密資料的重要性，但不是我們洩露出來的。」

《華爾街》據其看到的貼文截圖指出，頓巴斯女孩Telegram頻道4月5日向6.5萬名追蹤者公布了4份洩密文件，吸引了俄羅斯幾個較大的網路社群帳號注意與擴散，隨後引發了五角大廈調查。但拜爾絲自稱，發布文件翻拍照的是另一名管理員，她後來還幫忙刪文。

報導指出，「頓巴斯女孩」的推特帳號從2012年來就一直存在，而上傳到Telegram上的機密文件據悉與泰謝拉原先外流至Discord群的版本不同，竄改的目的在於誇大烏克蘭戰損，淡化俄軍傷亡。目前沒有證據表明「頓巴斯女孩」背後的任何管理員參予了泰謝拉的洩密行動，而拜爾絲15日受訪時向《華爾街》表示，如今她再也無法接觸到機密訊息了。

▲▼網路暱稱為「頓巴斯女孩」（Donbass Devushka）的前美國海軍士官，坦承將美國機密文件擴散至Telegram上。（圖／翻攝自推特）

▲▼「頓巴斯女孩」（Donbass Devushka）的推特與Podcast。（圖／翻攝自推特）

▲▼網路暱稱為「頓巴斯女孩」（Donbass Devushka）的前美國海軍士官，坦承將美國機密文件擴散至Telegram上。（圖／翻攝自推特）

拜爾絲等管理者除了在「頓巴斯女孩」各平台帳號上發文讚揚俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group），甚至發起募款或販賣商品來賺錢，這些商品通常印有普丁、車臣領導人卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）的肖像，或是瓦格納或俄軍的象徵標誌，打著用所得「換取頓巴斯自由」的名號，宣稱收入將用於「幫助我方前線人員」。

拜爾絲表示，這些「少量」賺取到的資金全數用於平台經營，購買podcast錄製設備，或向塞爾維亞、巴基斯坦、索馬利亞、敘利亞與巴勒斯坦領土上的慈善機構捐款，並未真的捐給俄羅斯。她在訪問中表示，她不討厭烏克蘭或烏克蘭人，但一直對東歐很感興趣，還提到國際刑事法院指控普丁犯有戰爭罪是「虛偽的」。

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