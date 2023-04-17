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夫妻在家自製斷頭台「把自己斬首」　人頭滾火壇中獻祭邪教

▲▼命案現場。（圖／CFP）

▲夫妻為了邪教竟然斬首自己。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

印度古吉拉特邦發生一起駭人事件，一對夫妻因為迷信邪教，竟然在家使用類似斷頭台的工具把自己斬首，讓他們的斷頭可以滾進火壇中獻祭。警方接到報案後前往現場，目前已將2具遺體送去驗屍。

事件發生在古吉拉特邦中南部拉傑果德市(Rajkot)的Vinchhiya村，38歲農民馬克瓦納(Hemubhai Makwana)和35歲妻子漢莎本(Hansaben)被發現陳屍在小屋中，使用自製斷頭台把自己斬首，身旁還留有一封遺書。

警官傑德亞(Indrajeetsinh Jadeja)表示，2名死者為了把自己獻祭給邪教，特別準備了一個火壇，計畫把自己斬首後，斷頭會直接掉進火壇中，恐怖儀式應該是發生在15日晚間至16日凌晨之間進行。

傑德亞表示，這對夫妻育有2名孩子，事發前一天特別將2孩送到親戚家居住，所以親友們直到16日上午前來時，才發現命案報警。

親友們表示，死者經濟上沒有困難，夫妻感情也很好，不過自從去年開始，2人每天都會把自己關在小屋內祈禱。警方目前以意外死亡方向進行調查，並將遺體送去驗屍。

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