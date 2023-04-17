蘇丹武裝衝突增至97死！　醫療資源見底「搶救工作陷危」

▲蘇丹衝突持續，目前死亡人數已升至97人，下同。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

蘇丹醫生委員會17日發佈聲明指出，當地因衝突死亡的平民已上升至97人，另有數百人受傷。不過，隨著傷患數字持續上升，首爾喀土穆醫院的物資已開始短缺跡象，令人擔憂情況惡化將影響後續搶救民衆性命的工作。

世界衛生組織（WHO）透露，蘇丹政府軍和武裝組織快速支援部隊（RSF）爆發衝突至今已進入第3天。自15日以來，戰鬥最激烈的地區集中在首都喀土穆，因此當地的死傷情況最嚴重，不過醫院卻開始出現了物資短缺的現象。

Fierce fighting rages in Sudan's capital despite a humanitarian pause on Sunday.



Battles have left three UN World Food Programme staff among more than 50 civilians killed nationwidehttps://t.co/ctGFHwz4I5 pic.twitter.com/P1BpRVWJ2o — AFP News Agency (@AFP) April 17, 2023

據悉，WHO此前分發給蘇丹的物資現已全部耗盡，喀土穆收治受傷平民的9家醫院有多家通報其血液庫存、輸液設備、靜脈輸液藥物、醫療補給等物資不足，而另一份報告也指出，當地專業醫務人員的數量也不夠。

另外，喀土穆還出現了停水停電的狀況，供醫院發電機消耗的燃料也同樣匱乏，導致衛生設施難以發揮其作用，而且物資不足的情況也恐將影響後續搶救民衆性命的擔憂。目前，WHO正在監測喀土穆和其他受影響城市的衛生需求和資源狀況，以確保將有限的物資輸送到最有需要的地方。

Explosions have rocked the Sudanese capital Khartoum Monday as fighting between the regular army and paramilitaries rages for a third day with the death toll rising to nearly 100https://t.co/aKsnxCGO8C



Heavy gunfire audible in Sudanese capital on Monday pic.twitter.com/iHKyTIsomx — AFP News Agency (@AFP) April 17, 2023

法新社報導，蘇丹近日爆發的激烈武裝衝突源於蘇丹政府軍總司令柏罕（Abdel Fattah Abdelrahman al-Burhan）與其副手達格洛（Mohamed Hamdan Dagalo）數周以來發生的權力鬥爭。

政府軍在2021年與RSF合作，共同發動政變推翻了當時的政權，並組成蘇丹主權委員會共同管理國家，但由於蘇丹近來希望過渡成民主國家、恢復文人治理，因此文人勢力開始要求監督軍方，並將擁有10萬大軍的RSF納入政府軍，引發政府軍與RSF意見嚴重分歧，才爆發了此一衝突。