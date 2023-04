蘇丹武裝衝突增至97死！　醫療資源見底「搶救工作陷危」

▲蘇丹衝突持續,目前死亡人數已升至97人,下同。(圖/CFP)

記者葉睿涵/編譯

蘇丹醫生委員會17日發佈聲明指出,當地因衝突死亡的平民已上升至97人,另有數百人受傷。不過,隨著傷患數字持續上升,首爾喀土穆醫院的物資已開始短缺跡象,令人擔憂情況惡化將影響後續搶救民衆性命的工作。

世界衛生組織(WHO)透露,蘇丹政府軍和武裝組織快速支援部隊(RSF)爆發衝突至今已進入第3天。自15日以來,戰鬥最激烈的地區集中在首都喀土穆,因此當地的死傷情況最嚴重,不過醫院卻開始出現了物資短缺的現象。

Fierce fighting rages in Sudan's capital despite a humanitarian pause on Sunday. Battles have left three UN World Food Programme staff among more than 50 civilians killed nationwide https://t.co/ctGFHwz4I5 pic.twitter.com/P1BpRVWJ2o

據悉,WHO此前分發給蘇丹的物資現已全部耗盡,喀土穆收治受傷平民的9家醫院有多家通報其血液庫存、輸液設備、靜脈輸液藥物、醫療補給等物資不足,而另一份報告也指出,當地專業醫務人員的數量也不夠。

另外,喀土穆還出現了停水停電的狀況,供醫院發電機消耗的燃料也同樣匱乏,導致衛生設施難以發揮其作用,而且物資不足的情況也恐將影響後續搶救民衆性命的擔憂。目前,WHO正在監測喀土穆和其他受影響城市的衛生需求和資源狀況,以確保將有限的物資輸送到最有需要的地方。

Explosions have rocked the Sudanese capital Khartoum Monday as fighting between the regular army and paramilitaries rages for a third day with the death toll rising to nearly 100https://t.co/aKsnxCGO8C



Heavy gunfire audible in Sudanese capital on Monday pic.twitter.com/iHKyTIsomx