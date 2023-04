入獄關3個月！35歲男被蟲子「活活啃死」　監獄驚悚照曝光

It’s HORRIFIC how we treat people with a mental illness. LaShawn Thompson was found dead in his Fulton County jail cell, allegedly eaten alive by bed bugs, just months after he was arrested for a misdemeanor. https://t.co/MfqUQ0uxhd

▲男子入獄服刑3個月後就陳屍監獄。

實習記者蘇敏禎/綜合報導

美國一名35歲男子因傷害輕罪入獄,沒想到不到3個月竟被發現陳屍在監獄中,全身都是床蝨啃咬痕跡。家屬指控是牢房衛生條件太差,才使他遭到蟲子「活活啃死」。

據《衛報》報導,美國喬治亞州(State of Georgia)35歲男子湯普森(LaShawn Thompson),於2022年因傷害輕罪入獄,後檢查出有精神方面問題,因而被轉至專門牢房中服刑。不料,湯普森在新牢房中住不到3個月就身亡,遺體被發現時還佈滿灰塵及蟲子、全身皆是床蝨啃咬痕跡。

家屬指控是牢房衛生條件太差才會導致湯普森死亡,湯普森家人的委任律師哈波(Michael Harper)也發布聲明表示,獄方將湯普森放在牢房中自生自滅,且家屬認為湯普森是在獄中遭床蝨「活活啃死」的。

Lashawn Thompson was found dead in a Fulton County Jail cell in Atlanta with his body infested by insects, according to reports shared by his family’s attorney. https://t.co/2iHDLBG26Z

▲湯普森被關進這間髒亂不堪的牢房。

哈波也指出,獄方於定將湯普森帶到醫學觀察室治療,但卻都沒做出行動,只將他放在獄中不管不顧,「然後發現他死了,被這些床蝨吃掉」、「床蝨及蝨子,就是他死掉的原因,獄方卻什麼都沒做」。

雖然目前法醫驗屍報告並未給出湯普森的確切死因,但也有指出遺體上確實有「非常嚴重」的床蝨啃咬痕跡。據外媒報導,牢房中的竟狀況也十分差勁,獄方人員必須穿戴防護裝備才能進入。

These are the conditions of the Fulton County Jail, where Lashawn Thompson was found dead, covered in lice and feces. At the time of his death, over 90% of his unit was severly malnourished. EVERY person had lice or scabies.



He was 35 years old. pic.twitter.com/OnQYGgo4ZL