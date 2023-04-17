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入獄關3個月！35歲男被蟲子「活活啃死」　監獄驚悚照曝光

▲男子入獄服刑3個月後就陳屍監獄。

實習記者蘇敏禎／綜合報導

美國一名35歲男子因傷害輕罪入獄，沒想到不到3個月竟被發現陳屍在監獄中，全身都是床蝨啃咬痕跡。家屬指控是牢房衛生條件太差，才使他遭到蟲子「活活啃死」。

據《衛報》報導，美國喬治亞州（State of Georgia）35歲男子湯普森（LaShawn Thompson），於2022年因傷害輕罪入獄，後檢查出有精神方面問題，因而被轉至專門牢房中服刑。不料，湯普森在新牢房中住不到3個月就身亡，遺體被發現時還佈滿灰塵及蟲子、全身皆是床蝨啃咬痕跡。

家屬指控是牢房衛生條件太差才會導致湯普森死亡，湯普森家人的委任律師哈波（Michael Harper）也發布聲明表示，獄方將湯普森放在牢房中自生自滅，且家屬認為湯普森是在獄中遭床蝨「活活啃死」的。

▲湯普森被關進這間髒亂不堪的牢房。

哈波也指出，獄方於定將湯普森帶到醫學觀察室治療，但卻都沒做出行動，只將他放在獄中不管不顧，「然後發現他死了，被這些床蝨吃掉」、「床蝨及蝨子，就是他死掉的原因，獄方卻什麼都沒做」。

雖然目前法醫驗屍報告並未給出湯普森的確切死因，但也有指出遺體上確實有「非常嚴重」的床蝨啃咬痕跡。據外媒報導，牢房中的竟狀況也十分差勁，獄方人員必須穿戴防護裝備才能進入。

對此，家屬希望獄方能給出交代，並強調湯普森雖被診斷有精神分裂症，但他入獄時身體相當健康，看完湯普森遺體的照片後家屬表示，「令人心碎以及心疼，沒有人被那樣對待的，照片真的糟到不忍直視」。

針對湯普森家屬的指控，富爾頓郡監獄則公開回應，目前正在持續調查湯普森的確切死因，未來也會撥出經費整頓牢房的蟲害以及衛生問題。 

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