天外突然飛來一顆輪胎　瞬間「衝破擋風玻璃」離奇擊斃21歲爸

▲男子被掉落輪胎砸中身亡。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

美國德州發生一起交通事故，21歲男子克萊頓(Clayton Vaugh)行駛在高速公路上時，天外突然飛來一顆輪胎，直接撞破擋風玻璃導致他重傷身亡，當時人坐在駕駛座上的女友則奇蹟生還，不幸事件宛如電影《絕命終結站》劇情。

21歲男子克萊頓11日晚間8時30分左右搭乘女友所開的車，行駛在休士頓高速公路Katy Freeway上時，一顆疑似從別輛貨車上掉落的輪胎，突然衝破他們的擋風玻璃，造成車輛失速打滑發生嚴重車禍。

Father of 4-month-old killed by bouncing tire on Katy Freeway, family says A trailer was going eastbound when it lost a tire that bounced across the freeway and hit a car. ~ #Texas https://t.co/g3JHdc4lkN — Eligio Del Awiizotl (@EligioAwiizotl) April 14, 2023

有目擊者表示，看到輪胎是從一輛沒有牌照的黑色卡車上飛了下來，一路在高速公路上彈跳，後來便砸中克萊頓的車輛造成慘案。警方表示，如果發現卡車司機肇事後故意不停下車或給予援助，將有可能對司機進行起訴。

2人緊急送醫後，克萊頓仍於13日被宣告身亡，身後留下一名4個月大女兒，女友目前仍在醫院接受治療，但生命情況穩定。家人為死者在網路上舉辦募款，希望大家能為他留下的年幼女兒給予幫助。

▼男子與女友才剛生下一名女兒。（圖／翻攝自Facebook）



