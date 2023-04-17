南韓10多歲女學生「直播輕生」墜樓亡　數十名網友目睹

▲南韓首爾市江南區擁有多棟高層建築。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

在南韓青少年的十大死因中，輕生「連續10年」蟬聯第一，其主要原因脫離不了升學壓力、校園霸凌、家庭環境影響等。最新消息指出，南韓首爾一名年僅10多歲的女學生，昨（16）日竟然當著數十名網友的螢幕前，直播自己墜樓的模樣，消息一出震驚社會。

根據韓媒《紐西斯通訊社》、《Financial News》，首爾江南警察署今（17）日上午指出，一名年僅10多歲的女學生16日下午2時30分，選擇在首爾特別市江南區德黑蘭路的某高層建築物的頂樓輕生，她先是透過某社群影音平台直播，告訴網友們自己的輕生計畫，接著她將鏡頭對準自己，畫面顯示她獨自搭乘電梯來到頂樓。

當時有數十名網友正在收看該名女學生的直播，眼看大勢不妙，他們先後向警方報案。警察、消防隊雖然早於下午2時20分就抵達現場，但在到達頂樓的過程中，還等不及挽回女學生的性命，該名女學生就先對著鏡頭喊「我要跳下去囉」，不幸早一步墜樓死亡。

▲南韓10多歲女學生直播墜樓，地點位於首爾市江南區德黑蘭路某高層建築的頂樓。（圖／翻攝自韓網）

從外流的直播畫面可以看到，女學生墜樓前站在高層建築物頂樓的矮牆旁俯瞰，底下便是熙來攘往的德黑蘭路。據悉，德黑蘭路為南韓資訊科技業的中心，Daum、Naver及Google都設址於此，至於三星和SK海力士則設有辦公室，浦項鋼鐵、渣打銀行及花旗銀行等跨國企業也設立辦事處，就連音樂公司Kakao娛樂的總部也座落於此。

警方關係人士表示，「監視器畫面顯示，A女獨自搭乘電梯前往頂樓，初步研判無他殺嫌疑。推測其死因為極端性選擇（即輕生）。」

目前現場並未發現A女留下的遺書，警方認為輕生原因和校園暴力有關的可能性較低。警方表示，未來將會依照程序調查A姓女學生墜樓前的行蹤。

根據韓媒《東亞日報》，南韓女性家族部去年曾發布一項調查報告，指出2020年9至24歲的法定青少年族群1909名死者中，死亡原因為「輕生」（故意自殘）的比率首度過半，來到了50.1%（957人），且從2011年起輕生便連續10年蟬聯青少年主要死因的第一名。

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