因為「日子過太好」！男敗光家裡積蓄　開車狂撒6百萬元鈔票

▲男在街上狂撒鈔票。(圖/示意圖/CFP)

記者李振慧/綜合報導

美國奧勒岡州一名男司機從家人帳戶領出美元20萬元(約台幣600多萬元)後,竟然開車沿路在街上瘋狂撒錢,引發許多民眾爭相搶錢。男子向警方表示,因為他生活過得很好,所以才想把錢財分給別人,讓大家一起接受「祝福」。

38歲男子麥卡錫(Colin Davis McCarthy)11日晚間7時20分左右在奧勒岡州5號州際公路,沿路從車窗中扔出一大疊美元100元(約台幣3千多元)鈔票,引發許多司機停下車搶錢,而遭到警方盤問。

An Oregon man was stopped by police after he tried to “gift” strangers money by tossing hundred dollar bills on a busy highway from his car window. https://t.co/bsSahmkKW8