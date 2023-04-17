因為「日子過太好」！男敗光家裡積蓄　開車狂撒6百萬元鈔票

▲男在街上狂撒鈔票。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

美國奧勒岡州一名男司機從家人帳戶領出美元20萬元（約台幣600多萬元）後，竟然開車沿路在街上瘋狂撒錢，引發許多民眾爭相搶錢。男子向警方表示，因為他生活過得很好，所以才想把錢財分給別人，讓大家一起接受「祝福」。

38歲男子麥卡錫(Colin Davis McCarthy)11日晚間7時20分左右在奧勒岡州5號州際公路，沿路從車窗中扔出一大疊美元100元（約台幣3千多元）鈔票，引發許多司機停下車搶錢，而遭到警方盤問。

An Oregon man was stopped by police after he tried to “gift” strangers money by tossing hundred dollar bills on a busy highway from his car window. https://t.co/bsSahmkKW8 — CNN (@CNN) April 16, 2023

麥卡錫表示，錢是來自他與家人的一個共同帳戶，因為他想與大家一起分享這筆錢財，才會開車在路上撒錢。由於麥卡錫的行為引發交通混亂，甚至有可能導致車禍，當局原本計畫逮捕他，但是目前沒有提出任何指控。

麥卡錫家人表示，麥卡錫亂撒錢的行為，害他們幾乎破產，他們希望能有撿到錢的駕駛能夠幫忙歸還。警方表示，官員們為了防止發生交通事故，也前去高速公路上協助把散落的錢收回，然而錢早已被其他人搶光，他們也一無所獲。