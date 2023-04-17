新冠變種Arcturus擴散29國　印度日飆萬例「重推口罩令」

▲XBB.1.16已在29國現蹤。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

新冠Omicron亞變種病毒XBB.1.16被稱為「大角星」（Arcturus），是已知傳染力最強的Omicron變異株，迄今已在美國、英國、新加坡等29個國家現蹤，印度甚至出現單日破萬例的情形，部分地區重推口罩令。不過目前並無證據顯示其致命率更高。

XBB.1.16現蹤29國 已知最強Omicron變異株

XBB.1.16於2023年1月首度被發現，世界衛生組織自3月22日起展開監測，是BA.2.10.1與BA.2.75這兩個Omicron亞變種重新組合或混合的產物。它與XBB.1.5相似，不過擁有一個額外的刺突蛋白突變，實驗室研究顯示其傳染性與致病性更高。

東京大學研究顯示，該變異株傳播率分別是XBB.1和XBB.1.5毒株的1.17倍至1.27倍，可能在不久的將來傳播至世界各地。依據世衛4月13日的流行病學報告，XBB.1.16已在29個國家出現，包括美國、英國、新加坡、印度、尼泊爾、澳洲等。

不過大多數病例出現在印度及尼泊爾，這兩國過去數周的感染人數激增。印度13日通報1萬158例確診，人數比前一天的7000多例增加約30%。為此，印度政府推出新的防疫措施，包括恢復生產疫苗等，而南部喀拉拉邦重新為高齡族群、孕婦、有潛在疾病者引入口罩措施。

感染會出現哪些症狀？

印度媒體報導，XBB.1.16感染者可能出現喉嚨痛、流鼻涕、發燒、疲勞、咳嗽、頭痛、肌肉疼痛、腹部不適等症狀，還有許多人有眼睛發癢、結膜炎的狀況。

不過世衛指出，截至目前的報告並未顯示其導致住院、入住加護病房或死亡的人數增加，無證據表明XBB.1.16會比以前的變種病毒更容易造成重症。