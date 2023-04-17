日韓時隔5年召開「安保對話」　討論北韓核武導彈威脅

▲日韓外交、國防高層17日上午時隔5年在首爾召開安保對話。左為韓方代表徐旻廷、右為日方代表船越健裕。（圖／達志影像／newscom，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓與日本今（17）日上午在首爾舉行時隔5年的「2+2外交安保（安全保障）對話」，由兩國的外交、國防官員進行討論，雙方首先針對北韓（朝鮮）核武導彈威脅等東北亞情勢進行討論，接著談及涵蓋日韓兩國的外交、國防政策合作，以及日韓、美日韓合作現況，並評估日韓軍事情報保護協定（GSOMIA）。

根據韓媒《韓聯社》、日媒《共同社》，南韓、日本兩國的外交和國防官員17日上午在首爾南韓外交部大樓進行「2+2外交安保對話」會議，雙方討論了2個小時30分鐘。韓方由外交部亞洲太平洋局長徐旻廷、國防部國際政策次長禹慶錫代表出席；日方則由外務省亞洲大洋洲局長船越健裕、防衛省防衛政策局次長安藤敦史代表出席。

日韓雙方首先就北韓核武導彈威脅、東北亞國防環境和情勢、日韓兩國外交與國防政策合作，以及日韓、美日韓合作現況等多項議題交換意見，雙方分享對於東北亞情勢的見解，同時加深對於彼此國防和外交政策上的理解，對於發展未來日韓兩國國防安全合作的方向上達成共識。

面對北韓提高核武與導彈威脅的挑釁頻率和層次，南韓和日本研擬共享北韓的軍事動向情報，並一同面對北韓對東北亞造成的威脅。

此次會議上也針對近日正常恢復運作的《日韓軍事情報保護協定》（GSOMIA）進行評估，並討論日後新增的合作方案。

至於近年來隨著美中兩大國貿易、戰略競爭深化，造成東北亞情勢急遽變化，日本從去年底在國安政策上出現大轉變，透過修訂「安保3文件」來批准自衛隊保有攻擊敵方飛彈基地的反擊能力。

對此，日韓雙方針對日本國防政策上的轉變交換意見；同時，南韓也在會議屢次強調，若修法內容出現能左右韓半島（朝鮮半島）國安情勢、或是對南韓國家利益造成重大影響時，必須在事前和韓方緊密聯繫，同時徵求韓方同意。

據悉，上一次日韓安保對話是在2018年3月舉行。