正妹和鯊魚游泳「牠轉頭狠咬」留下齒痕　驚悚畫面曝光

<br> 記者詹雅婷／綜合報導

記者詹雅婷／綜合報導

國外一名30歲女子在馬爾地夫與友人潛水與鯊魚共游，沒想到一隻身長約2.4公尺的鯊魚突然轉身撲向她，咬住她的肩膀與上背部，留下直徑約15公分的傷痕。這一切經過全被身為水下攝影師的友人拍下，畫面曝光。

每日郵報報導，30歲女子塞薇蘿（Carmen Canovas Cervello）當時與37歲友人沙菲克（Ibrahim Shafeeg）一起潛水，在水中與鯊魚群游泳45分鐘。然而一條長約2.4公尺、重約200磅（近100公斤）的護士鯊似乎覺得人類靠牠太近，當場咬住塞薇蘿的身體。

#ElDiarioViral MUJER ES ATACADA POR TIBURÓN MIENTRAS BUCEABA Una mujer de 30 años llamada Carmen Canovas Cervello... 由 El Diario de Ciudad Victoria Noticias 發佈於 2023年4月16日 星期日

事發當下，沙菲克正在使用GoPro相機，意外捕捉到這令人震驚的一幕，兩人立刻檢查傷口的傷勢。儘管突發狀況持續時間極短，塞薇蘿也沒有生命危險，但鯊魚仍在她的身上留下直徑約15公分的傷痕。兩人認為，牠突然咬人應該只是警告，加上塞薇蘿自認不需尋求醫療協助，便決定繼續潛水。

護士鯊（Nurse shark）被認為是較為溫馴的鯊魚，通常沒有攻擊性，當遇到被靠近的狀況時會游開，不過若是被激怒，牠們擁有極其鋒利牙齒與強壯下巴，人類一旦被咬傷可能會有生命危險。

▼護士鯊被認為是較為溫馴的鯊魚。（示意圖／CFP）