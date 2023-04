印度出土這1顆「大鑽包小鑽」　天然形成中空包覆！罕見鑽石照片曝

▲印度出土罕見的天然「鑽中鑽」,並命名為「跳動之心」(Beating Heart)。(圖/翻攝自GJEPC網站)

記者張寧倢/綜合外電報導

以鑽石加工業聞名的印度城市蘇拉特(Surat)有一家鑽石商宣稱,一顆歷史上罕見的「鑽中鑽」出土,這顆達0.329克拉的鑽石內部,還有一塊更小的、可以自由滾動的鑽石。印度官方組織表示,公司已將鑽石送往英國進行進一步分析,透過光學顯微鏡和電子顯微鏡,證實了這個驚人發現。

根據獨立報等外媒報導,印度蘇拉特的鑽石交易商VD Global(VDG)於2022年10月發現了這顆奇異的天然鑽石,並將它命名為「跳動之心」。VDG聯繫了總部位於英國的大型跨國公司戴比爾斯(De Beers),將鑽石送到伯克郡美登赫(Maidenhead)工廠進行分析。

▼掃描式電子顯微鏡(SEM)下所見到的鑽石蝕刻特徵。

Diamond formation is fascinating!



The ‘Beating Heart’ is a 0.33ct rough with an internal cavity enclosing a smaller crystal that's free to move.



De Beers Institute of Diamonds shares more in The Journal of Gemmology: https://t.co/2dGZSqOfMT



Ivan Nikiforov. pic.twitter.com/AHmMEy3wiB