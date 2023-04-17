前議員「遭爆頭射殺」全程播出！3嫌扮記者狂轟20槍　超扯動機曝光

▲ 阿提克被射殺的畫面透過電視新聞全程播送。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度前國會議員阿提克（Atiq Ahmad）出身黑幫，面臨綁架等指控，15日晚間和兄弟一起被警方上銬送往醫院，路上被媒體包圍採訪，未料在鏡頭前被偽裝成記者的槍手近距離轟頭，兩兄弟雙雙死亡，體內發現多達14顆子彈。調查發現槍手犯案前精心策畫，動機竟是為了提升在黑社會的地位。

阿提克和兄弟阿許拉夫（Ashraf Ahmed）被控犯下綁架案，當時正被警方帶往醫院體檢，這時一名槍手偽裝成記者接近，持槍抵著阿提克太陽穴當眾開火，在他倒地後繼續開槍，接著另外2名槍手出現，亂槍射殺阿許拉夫，現場血跡斑斑。一名槍手犯案後自首，警方隨後抓獲另2名嫌犯，3人將被拘留14天。

根據《新德里電視台》，16日驗屍結果顯示，阿提克體內至少發現9顆子彈，1顆在頭部，其餘8顆在胸部及背部；阿許拉夫則身中5槍，1槍在臉部，4槍在背部。遺體在驗屍結束後已經交還家屬，以辦理後事。

▲ 案發後地上留下大片血跡，照片經特殊處理。（圖／路透）

警方消息指出，3名犯嫌蒂瓦里（Lovelesh Tiwari）、桑尼（Sunny）及阿倫（Arun Maurya）作案前縝密計畫，13日案發前2天就抵達北方邦普拉亞格拉吉（Prayagraj），入住一間旅館，得知他們將被警方送往醫院後便決定下手時機。

他們15日混入其他媒體，跟著兩兄弟一整天，身上還攜帶偽造的記者證及相機、麥克風，第一名槍手掏槍對準阿提克時，另一隻手上還握著偽裝用的麥克風，3人一共射出逾20發子彈，供稱動機是為了除掉阿提克，在黑社會一舉成名。