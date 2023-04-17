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劍指北韓！南韓攜美日辦海空聯合軍演　出動3神盾驅逐艦、110戰機

▲▼美軍戰艦。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓17日與美日展開聯合軍演。此爲資料圖。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

有鑒於北韓近來頻頻發射飛彈挑釁，美日韓3國的三邊防務合作與聯合軍演也變得更加頻繁。南韓17日證實，南韓海軍將自當天開始，與美日共同在東海國際水域（日本海）進行三邊飛彈防禦演習，而南韓空軍也和美國展開了大規模聯合空中演習。

據韓聯社報導，北韓13日向日本海方向試射一枚據稱是新型洲際彈道飛彈（ICBM）的中長程彈道飛彈，再度升高區域緊張情勢，也觸動了美日韓的緊張神經。3國17日在東海國際水域（日本海）展開了三邊飛彈防禦演習，以加強對北韓威脅的威懾。

報導稱，美日韓上一次的三方飛彈防禦演習發生在今年2月。而此次演習出動了世宗大王級驅逐艦、班福特號驅逐艦，以及愛宕號護衛艦3艘配備神盾戰鬥系統（Aegis）的驅逐艦；側重於探測和跟蹤電腦模擬的彈道飛彈目標，並共享相關訊息。

另外，南韓也在17日和美國共同進行了為期12天的大規模聯合空中演習。據南韓空軍所述，今年的南韓飛行訓練（KFT）在首爾以南267公里的光州空軍基地舉行，2國共出動了110架戰機和1400多名空軍，其中包括南韓的F-35A、F-15K、KF-16等60多架戰機，和美國的F-16、A-10、F-35B、FA-18等40多架戰機。

南韓空軍透露，此次演習的重點是通過打擊組合飛行和近距離空中支援作戰等多種演習，提高美韓先進戰機的協同工作能力和聯合作戰能力。

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