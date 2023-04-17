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蘇丹內亂逾83死1126傷！叛軍被圍困機場　政府空軍警告居民勿外出

▲▼蘇丹喀土穆國際機場（Khartoum International Airport）4月16日衛星影像，可見飛機起火燃燒的濃煙。（圖／路透）

▲蘇丹首都喀土穆國際機場（Khartoum International Airport）4月16日衛星影像，可見燃燒濃煙。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

東非國家蘇丹爆發內亂，2021年政變奪權的政府軍與武裝準軍事組織「快速支援部隊」（RSF）15日開始交火，世衛組織估計全境已83人死亡、1126人受傷。蘇丹軍隊16日派戰機空襲RSF基地後似乎占了上風，將一批RSF部隊圍困在機場內，也奪回總統府控制權。蘇丹空軍則警告居民不要外出，因為他們正在進行全面空偵。

蘇丹軍方在2021年10月與RSF合作發動政變，拿下國家控制權後便共同掌權至今，作為過渡到文官統治的措舉之一，雙方因RSF納入政府軍隊管轄一事逐漸出現分歧。血腥衝突爆發後，蘇丹政府軍總司令柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）和RSF領袖達加洛（Mohamed Hamdan Dagalo）協議，於當地15日下午4點至7點停火3小時，允許聯合國提出的人道主義撤離，但居民稱入夜後又響起火砲轟鳴。

▲▼蘇丹喀土穆國際機場（Khartoum International Airport）4月16日衛星影像，可見飛機起火燃燒的濃煙。（圖／路透）

▲喀土穆機場中的伊留申-76（IL-76）運輸機被燒毀。（圖／路透）

據路透社報導，目擊者表示，蘇丹軍隊再次空襲了RSF在恩圖曼市（Omdurman）的基地，迫使RSF武裝人員竄逃。與恩圖曼市僅相隔一條尼羅河的首都喀土穆（Khartoum）也爆發激戰，目擊者向路透社說，雙方交火的第二天政府軍似乎更占上風，蘇丹軍隊16日早些時候對喀土穆的RSF軍營與基地發動空襲，設法摧毀了這個準軍事組織的大部分設施，並且奪回了RSF先前控制的包含總統府在內的大部分地區。

蘇丹軍方16日在臉書上發文表示，「在準軍事組織RSF解散之前，不會進行任何談判或對話。」蘇丹空軍更發文警告居民，應該待在室內，避免外出，因為他們正在對RSF活動區域進行全面空中偵察。

目擊者還表示，喀土穆國際機場中有一批RSF部隊被政府軍包圍，但為了避免重大損失，軍方並未擊斃他們，而最主要的問題是，當局無法控制部署在喀土穆和其他城市附近的數千名全副武裝的RSF成員。聯合國世界糧食計劃署的一架飛機15日也在喀土穆機場交火中受損，影響組織人道援助的能力。

據報導，蘇丹國家電視台自16日下午開始已經停播，有員工稱這是為了阻止RSF播放宣傳廣告。此前，RSF部隊進入了位於恩圖曼市的國家電視台大樓，並播送了支持RSF的影片。

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