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安倍遇刺模仿犯？　襲岸田男嫌「家中搜出疑似火藥物」恐自製炸彈

▲▼ 襲擊岸田文雄的24歲男子木村隆二17日上午移送檢方。（圖／CFP）

▲ 木村隆二17日上午移送檢方。（圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本首相岸田文雄15日赴和歌山縣漁港輔選遭投擲爆裂物襲擊，所幸平安無事，但仍造成現場2人輕傷。24歲男嫌木村隆二當場被依現行犯逮捕，身上搜出更多武器，警方還在他家中發現疑似火藥的物品，可能自行製造炸彈，17日上午將他移送檢方調查。

綜合讀賣電視台、關西電視台等日媒，木村因15日向岸田投擲爆裂物，被依強行妨礙業務罪嫌逮捕，17日上午從和歌山西警察署移送地方檢察廳，以深入調查詳細犯案動機及背景。

▲▼ 岸田輔選遇襲，撤離畫面、被投擲物品近照。（圖／CFP）

▲▼ 木村丟出的爆裂物就掉在岸田腳邊，隨扈趕緊護送他離開現場。（圖／CFP）

▲▼ 岸田輔選遇襲，被投擲物品近照。（圖／CFP）

木村在岸田準備開始演說時，在人群後方引爆爆裂物後向前投擲，一名漁民見狀馬上扣住他的頸部，多人合力將他制伏，而爆裂物掉在距離岸田腳邊僅1公尺的地上，所幸他在隨扈以防彈公事包護送下安全撤離，幾秒後爆裂物爆炸，伴隨巨響及白煙，碎片造成一名30多歲員警及一名70多歲漁民受到輕傷。

除了木村丟出的一枚爆裂物以外，案發現場還查獲2枚疑似金屬製的銀色筒狀物品，且他犯案當時身上攜帶一把長13公分的水果刀及打火機，警方更在他家中搜出疑似火藥的粉末及工具類物品，懷疑他可能在家自製炸彈。木村面對警方調查則一概保持沉默，不願回應。

此前，日本前首相安倍晉三去年7月赴奈良輔選，發表街頭演說時遭前自衛隊隊員山上徹也持自製手槍近距離攻擊，緊急送醫仍搶救不治，警方事後也在山上家中搜出大量土製手槍與炸藥。熟悉犯罪心理學的關西國際大學教授中山誠就指出，木村很可能是受到這起事件影響的模仿犯。

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