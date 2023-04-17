戰機掠過蘇丹首都坦克上街　東非3總統計劃調解衝突

▲蘇丹首都喀土穆15日因政府軍和武裝準軍事團體間的戰役冒出陣陣黑煙。（圖／路透）

文／中央社喀土穆16日綜合外電報導

蘇丹近日衝突已造成包括3名聯合國工作人員在內至少56位平民喪生、約600人受傷。肯亞總統魯托辦公室表示，東非政府間發展組織計劃派肯亞、南蘇丹、吉布地總統調解交戰方。

半島電視台（Al Jazeera）報導，魯托（William Ruto）辦公室在推特發文指出：「政府間發展組織（IGAD）決心派（南蘇丹）總統馬亞爾迪特（Salva Kiir Mayardit）、總統魯托、（吉布地）總統蓋雷（Ismail Omar Guelleh）儘早對衝突方進行調解。」

儘管政府軍宣布開設為期數小時的人道走廊進行傷患後送並且因應人道需求，首都喀土穆（Khartoum）的激戰今天持續進入第2天。

政府軍和武裝準軍事團體「快速支援部隊」（Rapid Support Forces）的戰役引發國際間強烈抗議和區域憂心，鄰國埃及和查德已經關閉邊界。

目擊者表示，震耳欲聾爆炸聲和猛烈砲火憾動人口稠密的喀土穆北郊和南郊建築物，坦克發出轟隆聲響駛過街道，頭頂則有戰鬥機呼嘯而過。

今天夜幕降臨後戰鬥持續，民眾躲在家中，擔心可能會持續很久的衝突恐怕會讓國家深陷亂局，使得由平民領導、令人期已久的民主過渡為之落空。

2021年政變奪權的蘇丹軍事將領之間昨天起爆發戰鬥，兩個敵對陣營今天繼續交戰。

蘇丹政府軍總司令柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）及其副手、快速支援部隊指揮官達加洛（Mohamed Hamdan Daglo）互相爭奪權力數週後，暴力於昨天凌晨引爆，雙方互控對方挑起戰鬥。

偏向爭取民主的獨立醫師團體蘇丹中央醫師委員會（Central Committee of Sudan Doctors）指出，衝突已經造成至少56位平民罹難、約600人受傷，另有「數十名」安全部隊成員殉職。

聯合國秘書長古特瑞斯今天對當前蘇丹衝突予以譴責，要求立即為殺戮事件伸張正義。

古特瑞斯（Antonio Guterres）的發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）在聲明中指出，古特瑞斯對於衝突造成「平民死傷，包括在北達佛州（North Darfur）有3名世界糧食計劃署（World Food Programme）工作人員喪生、兩人身受重傷，予以強烈譴責」。

他並要求「應該立刻將有責任的那些人繩之以法」。

與此同時，法國外交部在聲明中指出，「（巴黎）重申竭盡全力停止戰鬥、避免事態升級的呼籲」，並且要求保護和尊重人道工作人員。

世界糧食計劃署今天宣布暫停在蘇丹的工作。

世界糧食計劃署執行主任辛蒂．馬侃（Cindy McCain）在聲明中說：「針對瞬息萬變安全形勢進行檢討的同時，我們被迫暫時停止在蘇丹的所有行動。」