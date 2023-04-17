人類DNA藏「數百萬年前病毒」　研究意外發現：能幫助抗癌

▲「寄生」在人類DNA裡的內源性反轉錄病毒（ERV）可能是對抗癌症的關鍵。（示意圖／Piqsels）

圖文／CTWANT

科學家發現一種「寄生」在人類DNA數百萬年的內源性反轉錄病毒（ERV），可能是對抗甚至預防癌症的關鍵。當人體體內癌細胞失控時，原本處於休眠狀態的病毒就會被喚醒，同時幫助免疫系統精準攻擊腫瘤。

據《BBC》報導，目前已知人類基因組序列中有5％至8％的反轉錄病毒，其中最古老的可追溯至數千萬年前，最近的僅有數千年。英國弗朗西斯克里克研究所（Francis Crick Institute）在研究肺癌時發現，對抗包含新冠肺炎等感染疾病具重要作用的B細胞，於聚集在腫瘤周圍過程存在某種特殊聯繫。

研究人員發現，這種無法完整復活的病毒殘留物會被失控增長的癌細胞喚醒，並用目前還未清楚的機制，讓偵測到病毒復活的免疫系統，「無意間」鎖定與清除癌細胞，從而壓制和阻止癌細胞進一步擴散。而諷刺的是，入侵DNA的反轉錄病毒可能是造成人類罹患癌症的最古老原因，但它現在卻反過來幫助人體免疫系統打擊癌細胞。

英國癌症研究中心布羅姆利博士（Claire Bromley）指出，癌細胞有近乎無限的進化能力，導致現有醫療技術有時很難阻止癌細胞擴散，如果能釐清逆轉錄病毒幫助免疫系統清除癌細胞的關鍵原因，屆時不只能對抗癌症，更可能研發出「預防性疫苗」，降低癌症對人類健康的威脅。

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