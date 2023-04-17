　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

槍戰影片曝！美警獲報敲錯門　下秒殺死無辜屋主

記者張靖榕／綜合報導

美國新墨西哥州3名警察日前接獲家暴案件，抵達現場按下門鈴後，發現走錯住址，當他們後撤時，不知情的主人拿著手槍出現在門口，隨即雙發爆發交火，導致無辜屋主命喪槍口。事後警方長官不斷道歉，卻未公開3名涉事員警姓名及身分。

▲警方與屋主駁火。（圖／翻攝推特）

▲警方與屋主駁火。（圖／翻攝推特）

路透社報導，事件發生在本月5日，新墨西哥州法爾名頓（Farmington）警局深夜接獲家暴案件，抵達現場後敲門並表明身分，之後其中2名員警討論是否走錯家時，還輕笑了2聲，此時52歲的多岑（Robert Dotson）屋主也已經接近門口。

員警密錄器拍下就在屋主出來的前一秒，3名員警立刻向後撤，並且打開亮度極亮的手電筒。多岑拉開內門推開紗門，隨即舉起手槍，員警先是嘿了一聲，要多岑舉起雙手，但看見多岑舉槍朝向他們後，員警立刻開火，把多岑打倒在地。

▲▼警方與屋主駁火。（圖／翻攝推特）

▲▼警方錯殺屋主。（圖／翻攝推特）

▲▼警方與屋主駁火。（圖／翻攝推特）

影片顯示，員警透過無線電求援，表示有一人躺在門廊上，同時3名員警向後退，此時聽到女屋主在屋內大喊「我的天啊」。女屋主來到門廊，其中一名員警低喊「拜託不要」，但雙方隨即又發生交火，不過女屋主最終並未受傷。

事件引發關注，員警誤殺平民事件引起關注，警長賀比（Steven Hebbe）在一項聲明中表示，警方再次向多岑家屬表達哀悼之意，「身為警長，我希望能夠表達對這起悲劇有多麼遺憾。」

多岑妻子當時因為不知道自己開槍的對象是警察，因此不起訴。多岑的3個小孩在槍擊發生時，都在家裡樓上。警方並未公布涉事3名員警的姓名，目前3人都被帶薪停職。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
刮光肛毛！男大生滲屎流湯「黏死屁股」　醫說話了
今起脫口罩…直擊「捷運車廂內部」！民眾吐：不戴感覺怪怪
快訊／酒駕奪命！　路人遭撞飛慘死
Rosé爆戀上「大16歲男神」！　YG回應了
大谷翔平脫帽向他致意！　今晚將對決
李多慧明天回韓國！　下次來台時間曝
快訊／富商妻6聲明再告父女3罪！曾格爾爸回嗆：有種就告我等著
郵局今開放臨櫃領6千！30分鐘5萬人搶領　「1~2分鐘可領到

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

安倍遇刺模仿犯？　襲岸田男嫌「家中搜出疑似火藥物」恐自製炸彈

戰機掠過蘇丹首都坦克上街　東非3總統計劃調解衝突

英2國中少女速食店前被搭訕　慘遭性侵

義大利前總理罹罕見血癌　現況曝光

槍戰影片曝！美警獲報敲錯門　下秒殺死無辜屋主

伊朗10軍人遭判刑！誤擊烏克蘭客機　墜毀奪176人命

伊朗監控揪未戴頭巾女性　24小時關閉逾150店家

美國新研究：「8大生命秘訣」真的會長壽！做好可多活8.9年

普丁接見中國國防部長　讚許俄中軍事合作

日本直升機墜海　106公尺海底找到殘骸「撈起2遺體」！仍有8人待救

李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發

婚禮被CUE！她「愛唱不唱」　下秒高音+拉MIC友模仿嘲諷

台灣選手赴韓選秀遭嗆「去學韓文」　2PM祐榮重話：請反省..他台上哭了

擎天崗遊客轉頭認真巴庫　下秒仍撞後方車路人看傻

孫測試臨場反應能力！ 騙不倒阿嬤只好耍詐XD

男3度穿警察制服路上晃　正牌警勸循正常管道考試

家犬躺車道曬太陽遭輾腳　飼主PO網卻逆風：沒牽繩

兒在電梯口準備嚇馬麻！　浮誇呀～開門見別人尬死

孫女偷回國用破台語調戲嬤　她沒被認出還遭罵：肖欸喔

鍾麗緹「直播突爆哭」爆婚變小12歲尪！ 張倫碩親上線：老婆妳別哭

安倍遇刺模仿犯？　襲岸田男嫌「家中搜出疑似火藥物」恐自製炸彈

戰機掠過蘇丹首都坦克上街　東非3總統計劃調解衝突

英2國中少女速食店前被搭訕　慘遭性侵

義大利前總理罹罕見血癌　現況曝光

槍戰影片曝！美警獲報敲錯門　下秒殺死無辜屋主

伊朗10軍人遭判刑！誤擊烏克蘭客機　墜毀奪176人命

伊朗監控揪未戴頭巾女性　24小時關閉逾150店家

美國新研究：「8大生命秘訣」真的會長壽！做好可多活8.9年

普丁接見中國國防部長　讚許俄中軍事合作

日本直升機墜海　106公尺海底找到殘骸「撈起2遺體」！仍有8人待救

女星一轉身「巨胸狂冒青筋」！　側面照掉出超兇畫面震撼3萬人

鄭秀文奪影后「竟是穿平價禮服」！被封紅毯最美　網傻：以為是千萬名牌

國巨奪111年上市董事薪酬王　台積電、中信金緊追在後

安倍遇刺模仿犯？　襲岸田男嫌「家中搜出疑似火藥物」恐自製炸彈

「星巴克買一送一」今快閃登場！Cama免費升級大杯也超划算

費鴻泰轟「支持當部長」黑函使人不當選　徐巧芯：世代雙贏

聯發科法說會前夕遭美系外資唱衰　股價失守700元

颱風破壞！花蓮水產培育所重建開放　首日80親子體驗食魚教育

分手只能當仇人三大星座！TOP 1超會記仇，不只要斷絕往來、還可能挾怨報復

刮光肛毛！男大生滲屎流湯「黏死屁股」臭到吐　醫說話了

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

國際熱門新聞

女潑水節雨衣遭撕扯　私密處被圍攻

找跨性別網紅業配　百威母公司市值蒸發1600億

美國新研究證實：做好可多活8.9年

失智婦遭12村民「輪流性侵」　檢方不起訴

渣男網紅！逼妻「吃藥3P」家暴還出軌女員工

連續11天不睡覺！英國男：大腦進入新境界

Sony世界攝影大獎　AI生成圖片竟獲優勝

美國又傳大規模槍擊　至少4死20傷

和尪離婚要療傷！她逼攝影師退4年前婚照費用

日黑鷹墜海　海底找到殘骸撈2遺體

誤擊烏克蘭客機奪176命　伊朗10軍人遭判刑

蘇丹內亂逾50人身亡　3聯合國員工遇害

日本考慮更改規定　公務員料可「周休3天」

女被男鄰居恐怖分屍　開膛碎屍吊掛半空中

更多熱門

相關新聞

日相岸田剛遇襲！　愛妻今獨飛美國會「拜登妻」

日相岸田剛遇襲！　愛妻今獨飛美國會「拜登妻」

日本首相岸田文雄15日在和歌山縣輔選時遭黑衣男投擲爆裂物，儘管岸田本人因及時撤離現場並未受傷，但仍造成1名30多歲警察與1名70歲老漁民受到輕傷。而經過了遇襲事件，岸田的夫人岸田裕子16日仍維持原定行程，搭機前往美國，獨自展開海外行程，預計17日將在白宮與拜登妻子吉兒進行會談。

五角大廈外流資料「台灣難敵共軍空優」　國防部駁斥：不明文件

五角大廈外流資料「台灣難敵共軍空優」　國防部駁斥：不明文件

外星人「母艦」探測船？美推測：疑探勘地球

外星人「母艦」探測船？美推測：疑探勘地球

墨西哥水上樂園爆槍擊案7死　遺體堆成小山

墨西哥水上樂園爆槍擊案7死　遺體堆成小山

被警逮捕後口水吐一路！美男被判70年監禁

被警逮捕後口水吐一路！美男被判70年監禁

關鍵字：

新墨西哥警察美國北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

女星金像獎「唸不出得獎者名」被轟

左轉卡卡…她補油門輾過！下車驚見1女爆頭慘死

最強春雨！　「紅通通」預測圖曝

女童餵食「超肥錦鯉」　網震驚：這什麼豬

猴痘傳播難避免！專家2建議自保

癌末媽留潦草遺言　眾人解出6字當場鼻酸

女兵妻約同袍吃鮑魚！綠夫家裡撿威而鋼開吉

女潑水節雨衣遭撕扯　私密處被圍攻

直擊張立昂復出上工！

找跨性別網紅業配　百威母公司市值蒸發1600億

媳婦「煮6道菜」祭祖　婆婆回家看傻

香蕉剝開驚見「米粉」　他拍出真相秒後悔

男方母嫌她職務低！得知家庭背景改口求見面遭打臉

全台連下2天！最強春雨要來了　防雷擊強風

口罩解禁首日北車現況曝　九成民眾還是戴緊緊

更多

最夯影音

更多
李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發

李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發
婚禮被CUE！她「愛唱不唱」　下秒高音+拉MIC友模仿嘲諷

婚禮被CUE！她「愛唱不唱」　下秒高音+拉MIC友模仿嘲諷

台灣選手赴韓選秀遭嗆「去學韓文」　2PM祐榮重話：請反省..他台上哭了

台灣選手赴韓選秀遭嗆「去學韓文」　2PM祐榮重話：請反省..他台上哭了

擎天崗遊客轉頭認真巴庫　下秒仍撞後方車路人看傻

擎天崗遊客轉頭認真巴庫　下秒仍撞後方車路人看傻

孫測試臨場反應能力！ 騙不倒阿嬤只好耍詐XD

孫測試臨場反應能力！ 騙不倒阿嬤只好耍詐XD

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面