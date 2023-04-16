妹子潑水節遭撕扯雨衣「圍攻」　知情人士怒：他們針對女性私密處

▲女子遭集體圍攻，甚至有人拉扯她的雨衣。（圖／翻攝自微博）



圖文／CTWANT

近期許多國家慶祝「潑水節」，卻也惹來不少爭議，中國雲南「女生顏值越高被潑越狠」的話題引發關注，甚至有女性被騷擾，遭周圍男性撕扯雨衣，相關畫面在網路瘋傳。

流傳的影片顯示，一名女子開著騎車經過潑水人群，被「輪番攻擊」潑水，全身濕透，視線模糊、重心不穩，車子側翻人也跌倒在地；還有一名穿著雨衣、拿水槍的女子被「圍攻」集體潑水，中途有男子上前撕扯她的雨衣。不只如此，更有男性拿水槍朝女性私密處噴，讓人覺得觀感很差。

▲女子被拉雨衣覺得很不舒服。（圖／翻攝自微博）



被撕扯雨衣的女子向《上游新聞》透露，當天因為生理期，但又想體驗潑水節，於是特別準備了雨衣，不想讓身體過分淋濕受寒，怎料現場亂成一團，有人對她拉扯，讓她覺得崩潰又憤怒，「即使是雨衣，但也穿在我身上，我不想陌生人對我身上的東西動手動腳」。

事後她也透過當地人了解到，這樣的行為從以前就存在，「明明是一些陋習，大家可能覺得是玩，但還是要考慮其他人隱私，注意邊界」。

對此，工作人員透露，他們曾宣導文明潑水，並加大宣傳力度，但各景區人潮流量大，可能存在個別情況，也有警方和工作人員、志願者在現場維護秩序，若有民眾遇到類似情況，可以報警處理。

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