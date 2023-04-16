蔣萬安被指「會議紀錄不再給看」　黃珊珊：毀掉公開透明只要一瞬間

▲台北市長蔣萬安首度赴市議會進行施政報告，被議員質疑「市長室會議紀錄不再公開」。（圖／記者李毓康攝）

記者趙蔡州／綜合報導

台北市長蔣萬安13日首度赴市議會進行施政報告，過程中被議員苗博雅質疑，自他上任一百多天以來，市長室會議紀錄不再公開讓議員查詢。對此，台北市前副市長黃珊珊也在臉書感嘆，建立公開透明的政治文化，需要時間，「但要毀掉，只要一瞬間」。

針對台北市市長室會議紀錄不再公開，黃珊珊15日在臉書表示，柯文哲當年剛上任台北市長時，她還是台北市議員，「我最深的感觸是，很多過去見不得光的東西，在柯市長上任後，通通可以讓大家檢視」。

她也舉例，像是各界關注的大巨蛋議約過程，還有重大標案的評審委員，市府通通上網公開，過去不公開的環評都審會議，更是直接進行網路直播，「最基本的是每次晨會（市長室會議）的會議紀錄，不只公告，還能讓議員調閱，所有決策都攤在陽光下」。

▲黃珊珊在臉書感嘆，毀掉公開透明，只要一瞬間。（圖／翻攝自黃珊珊臉書）

她擔任副市長後，實際作為「公開透明」的執行者，她認為「公開透明」最大的好處就是省去很多溝通成本，許多重大決策，牽涉到很多跨局處的業務，都會在晨會作為溝通協調的平台，有問題就在晨會中提出並設法解決，最後將會議紀錄佈達公開，「所有的過程，不再只有市長室與核心幕僚才知情，市府的局處單位都能確實掌握」。

她說，有很多人質疑「公開透明」是否可行，他們在柯市府時期扎扎實實地用這樣的做事態度，把市場跟社會住宅蓋好，把世大運辦好，甚至在本土疫情最嚴峻的時刻守住台北。

針對蔣萬安市長任內第一次的施政報告，她認為，「要不要拿書架看稿其實不是重點，我反倒希望好不容易建立的公開透明文化能夠延續，尤其是市長室會議的會議紀錄，更應該讓議員調閱、檢驗」。

她最後說，蔣萬安市長還在擔任立委時，也對中央政府不提供3+11決策的會議紀錄感到憤慨，「我相信事在人為，公開透明，真的不難」。